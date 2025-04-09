الحرب على غزة
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الحوثيون يستهدفون تل أبيب وقطعاً حربية أمريكية في البحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذها عمليتين عسكريتين؛ استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في مدينة تل أبيب، فيما استهدفت الأخرى عدداً من القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.
الحوثيون يستهدفون تل أبيب وقطعاً حربية أمريكية في البحر الأحمر
متظاهرون من أنصار الحوثي يحيون يوم القدس العالمي في صنعاء / Reuters
9 أبريل 2025

وذكر المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، في بيان له، أن سلاح الجو المسيَّر التابع للجماعة نفَّذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في مدينة يافا المحتلة (تل أبيب، وسط إسرائيل)، بواسطة طائرة مسيّرة من نوع "يافا". وأضاف أن سلاح الجو ذاته استهدف عدداً من القطع الحربية المعادية، أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيَّرة.

وأكدت الجماعة استمرار عملياتها العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية، في إطار دعمها للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة، إضافةً إلى "التصدي للعدوان الأمريكي المستمر ضد اليمن"، حسبما جاء في البيان.

في المقابل، لم تصدر أي تعليقات من إسرائيل أو الولايات المتحدة على بيان الجماعة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي عن إسقاطها طائرة مسيَّرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" بواسطة صاروخ محلي في أثناء تنفيذها مهام "عدائية" في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

12 قتيلاً بقصف أمريكي على الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت مساء الثلاثاء، مدينة أمين مقبل السكنية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، إلى 12 قتيلاً.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين: "ارتفاع ضحايا مجزرة العدو الأمريكي بحق الحي السكني في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة إلى 12 قتيلاً، بينهم 6 نساء و4 أطفال"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي ارتفاع عدد قتلى الغارات الأمريكية على مدينة أمين مقبل إلى 8، بالإضافة إلى 16 جريحاً.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، أسفرت غارات أمريكية عن مقتل نحو 90 مدنياً وإصابة أكثر من 212 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وفق البيانات الحوثية التي لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

تأتي هذه الغارات في أعقاب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، مهدداً بـ"القضاء عليها تماماً". ومع ذلك، تجاهلت الجماعة تهديدات ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل واستهداف سفن في البحر الأحمر رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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