أعلنت الشرطة الهندية أن ديكاً مزوداً بسكين في قوائمه قتل صاحبه خطأً في أثناء مصارعة ديوك غير قانونية.

جاء ذلك في تصريح ضابط الشرطة بي جيفان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح جيفان أن الديك أصاب صاحبه بجروح خطيرة في فخذه، في أثناء محاولته الهرب من خصمه في خضم صراع للديوك، ثم توفى الرجل متأثراً بنزفه قبل أن يتمكن من الوصول إلى مستشفى في منطقة كاريمناغار الريفية بالهند.

ولفت جيفان إلى أن "الحاث الغريب" وقع في خضم مصارعة ديوك نظّمها 16 شخصاً في قرية لوثونور، وتم احتجاز الديك لفترة وجيزة في مركز الشرطة المحلي قبل إرساله إلى مزرعة دواجن.

وقال الشرطي: "ما زال البحث جارياً عن 15 شخصاً آخر من المتورطين في تنظيم صراع غير قانوني"، مشيراً إلى أنهم قد يواجهون تهماً بـ"القتل غير العمد، والمراهنة القانونية، واستضافة مصارعة الديوك".

وتعتبر مصارعات الديكة محظورة قانونياً، إلا أنها ممارسة ما تزال شائعة في بعض المناطق الريفية بالهند، خاصة خلال مهرجان سانكرانتي الهندوسي.

وعادةً ما تزوّد الديوك التي تُربّى على القتال بسكاكين أو شفرات حادة تُربط في قوائمها، ويصل طولها إلى أكثر من 7 سم (نحو 3 بوصات).

تتم المصارعة عبر مراهنة اللاعبين على الديك الفائز، ويموت بسبب هذه الممارسة آلاف الديوك كل عام في المعارك التي تجذب حشوداً ضخمة للمشاهدة، على الرغم من الجهود المتواصلة لجماعات حقوق الحيوان.