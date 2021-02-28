سياسة
3 دقيقة قراءة
بالصور.. انفجار يجبر سفينة إسرائيلية "متهمة بالتجسس" على الرسو في دبي
على الرغم من نجاة طاقم سفينة شحن مملوكة لإسرائيليين، تعرضت لانفجار غامض في خليج عمان، فإن السفينة أصيبت بفتحتين في جانب الميناء وثقبين في جانبها الأيمن فوق خط الماء مباشرة.
بالصور.. انفجار يجبر سفينة إسرائيلية "متهمة بالتجسس" على الرسو في دبي
رسو سفينة مملوكة لإسرائيل في دبي بعد انفجار غامض / AP
28 فبراير 2021

وصلت سفينة شحن مملوكة لإسرائيليين، تعرضت لانفجار غامض في خليج عمان، إلى ميناء دبي يوم الأحد لإجراء إصلاحات، بعد أيام من الانفجار الذي أعاد المخاوف الأمنية بشأن الممرات المائية في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وشاهد صحفي في وكالة أسوشيتد برس السفينة الضخمة المملوكة لإسرائيل "إم في هيليوس راي" قابعة في مرافق الحوض الجاف في دبي.

وعلى الرغم من أن الطاقم لم يصب بأذى في الانفجار، فإن السفينة أصيبت بفتحتين في جانب الميناء وثقبين في جانبها الأيمن فوق خط الماء مباشرة، وفقاً لمسؤولي دفاع أمريكيين.

ولا يزال سبب الانفجار غير واضح، لكن الحادث يأتي وسط تصاعد حاد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاقها النووي لعام 2015.

وسعت إيران للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة المزايا التي حصلت عليها بموجب اتفاق مع القوى العالمية تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب قبل سنوات.

وأعاد انفجار السفينة يوم الجمعة الماضي سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط أجنبية في 2019 ألقت البحرية الأمريكية باللوم فيها على إيران. نفت طهران أي دور لها في الهجمات المشتبه بها، التي وقعت بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي للنفط.

وقامت هيليوس راي بتفريغ سيارات في موانٍ مختلفة في الخليج العربي قبل أن تشق طريقها للخروج من الشرق الأوسط باتجاه سنغافورة.

ووقع الانفجار في أثناء إبحار السفينة من ميناء الدمام السعودي خارج خليج عمان، مما اضطرها إلى التوجه إلى دبي للفحص.

ولم تعلق السلطات الإيرانية علناً على أمر السفينة. نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير تقول إن التقدير في إسرائيل هو أن إيران كانت وراء الانفجار.

مهة تجسس

كما زعمت صحيفة كيهان الإيرانية أن هيليوس راي كانت "من المحتمل" في مهمة "تجسس" في المنطقة، دون تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وتكهن التقرير بأن السفينة ربما تكون "حوصرت في كمين لفرع من محور المقاومة"، في إشارة إلى وكلاء إيران في المنطقة.

كما ألقت إيران باللوم على إسرائيل في سلسلة من الهجمات الأخيرة، بما في ذلك انفجار غامض الصيف الماضي دمر مصنعاً متقدماً لتجميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية، وقتل محسن فخري زاده العالم الإيراني البارز الذي أسس البرنامج النووي العسكري لإيران قبل عقدين.

وأثارت تعهدات إيران المتكررة بالانتقام لمقتل فخري زاده المخاوف في إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us