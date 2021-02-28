وصلت سفينة شحن مملوكة لإسرائيليين، تعرضت لانفجار غامض في خليج عمان، إلى ميناء دبي يوم الأحد لإجراء إصلاحات، بعد أيام من الانفجار الذي أعاد المخاوف الأمنية بشأن الممرات المائية في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وشاهد صحفي في وكالة أسوشيتد برس السفينة الضخمة المملوكة لإسرائيل "إم في هيليوس راي" قابعة في مرافق الحوض الجاف في دبي.

وعلى الرغم من أن الطاقم لم يصب بأذى في الانفجار، فإن السفينة أصيبت بفتحتين في جانب الميناء وثقبين في جانبها الأيمن فوق خط الماء مباشرة، وفقاً لمسؤولي دفاع أمريكيين.

ولا يزال سبب الانفجار غير واضح، لكن الحادث يأتي وسط تصاعد حاد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاقها النووي لعام 2015.

وسعت إيران للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة المزايا التي حصلت عليها بموجب اتفاق مع القوى العالمية تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب قبل سنوات.

وأعاد انفجار السفينة يوم الجمعة الماضي سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط أجنبية في 2019 ألقت البحرية الأمريكية باللوم فيها على إيران. نفت طهران أي دور لها في الهجمات المشتبه بها، التي وقعت بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي للنفط.

وقامت هيليوس راي بتفريغ سيارات في موانٍ مختلفة في الخليج العربي قبل أن تشق طريقها للخروج من الشرق الأوسط باتجاه سنغافورة.

ووقع الانفجار في أثناء إبحار السفينة من ميناء الدمام السعودي خارج خليج عمان، مما اضطرها إلى التوجه إلى دبي للفحص.

ولم تعلق السلطات الإيرانية علناً على أمر السفينة. نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير تقول إن التقدير في إسرائيل هو أن إيران كانت وراء الانفجار.

مهة تجسس

كما زعمت صحيفة كيهان الإيرانية أن هيليوس راي كانت "من المحتمل" في مهمة "تجسس" في المنطقة، دون تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وتكهن التقرير بأن السفينة ربما تكون "حوصرت في كمين لفرع من محور المقاومة"، في إشارة إلى وكلاء إيران في المنطقة.

كما ألقت إيران باللوم على إسرائيل في سلسلة من الهجمات الأخيرة، بما في ذلك انفجار غامض الصيف الماضي دمر مصنعاً متقدماً لتجميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية، وقتل محسن فخري زاده العالم الإيراني البارز الذي أسس البرنامج النووي العسكري لإيران قبل عقدين.

وأثارت تعهدات إيران المتكررة بالانتقام لمقتل فخري زاده المخاوف في إسرائيل.