سياسة
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تركيا تطالب اليونان باحترام القانون الدولي في التعامل مع طالبي اللجوء
الخارجية التركية تدعو اليونان إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع طالبي اللجوء، بعد طرد 13 شخصاً من مخيم للاجئين في جزيرة "ميديللي" وإرغامهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، عبر قارب مطاطي.
تركيا تطالب اليونان باحترام القانون الدولي في التعامل مع طالبي اللجوء
صورة لطالبي لجوء أنقذتهم تركيا بعد أن أعادتهم اليونان إلى مياه البحر / AA
28 فبراير 2021

دعت وزارة الخارجية التركية اليونان، الأحد، إلى احترام القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حقوق الانسان واتفاقية إعادة القبول المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في التعامل مع طالبي اللجوء.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، على خلفية إخراج السلطات اليونانية، 13 من طالبي اللجوء من مخيم للاجئين في جزيرة "ميديللي" وإرغامهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، عبر قارب مطاطي.

وأوضح البيان أن اليونان أجبرت 13 لاجئاً أفغانياً في مخيم بجزيرة ميدللي، بينهم نساء وأطفال، على العودة نحو تركيا، بعد ضربهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.

وأضاف البيان: "ندعو حكومة اليونان وكافة المتورطين بإعادة طالبي اللجوء قسراً إلى الالتزام بالقانون الدولي والإنساني واتفاقية الهجرة المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار 2016".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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