تراجعت بتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ الثامن من فبراير/شباط في معاملات هزيلة الأحد، ونزلت 3.7% عن إغلاق يوم الجمعة مع استمرار هبوطها عن المستوى القياسي المرتفع الذي يقترب من 60 ألف دولار.

وكانت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم قد ارتفعت بما يصل إلى 70% منذ بداية العام لتسجل مستوى قياسياً عند 58354.14 دولار قبل أسبوع واحد في ظل تزايد الثقة في أنها ستصبح استثماراً رئيسياً وأداة للمدفوعات، لكنها هبطت مسجّلة 44451 دولاراً الجمعة، قبل أن تعوض بعض خسائرها.

وبلغت بتكوين أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد وأوقد شرارة مبيعات في الأصول عالية المخاطر.

وكانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت نشاطاً محموماً هذا العام إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

كما ساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في العملة المشفرة هذا الشهر في رفع قيمة بيتكوين، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بتكوين.