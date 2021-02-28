سياسة
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تركيا تستعيد 412 قطعة أثرية كانت مهربة إلى المجر
استعادت تركيا 412 قطعة أثرية تضم رأس تمثال من الرخام يعود إلى الحقبة الرومانية، إلى جانب قطع رخامية ومعدنية، حسب ما صرحت به وزارة الثقافة والسياحة. وكانت القطع الأثرية هُرِّبت من تركيا سابقاً، قبل أن تُضبط من قبل السلطات المجرية عام 2015.
تركيا تستعيد 412 قطعة أثرية كانت مهربة إلى المجر
وزارة الثقافة والسياحة التركية تعلن وصول 412 قطعة أثرية مهرّبة إلى البلاد بعد استعادتها من المجر / AA
28 فبراير 2021

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، الأحد، وصول 412 قطعة أثرية مهرّبة، إلى البلاد، بعد استعادتها من المجر.

وقالت الوزارة في تغريدة، إن القطع الأثرية سُلِّمت إلى متحف حضارات الأناضول بالعاصمة أنقرة.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بمقطع مصور يظهر لحظات وصول القطع الأثرية إلى مطار أسانبوغا بالعاصمة أنقرة، ونقلها إلى المتحف وسط حراسة أمنية.

وتضم القطع الأثرية، رأس تمثال من الرخام يعود إلى الحقبة الرومانية، إلى جانب قطع خشبية ، ورخامية، وحجرية ومعدنية تاريخية.

وكانت القطع الأثرية المذكورة، قد هُرِّبت من تركيا سابقاً، قبل أن تضبط من قبل السلطات المجرية عام 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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