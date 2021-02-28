سياسة
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في أول خطاب بعد مغادرته الرئاسة. . ترمب سيقدم نفسه  أنه "مستقبل" الجمهوريين
أعلن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بعض مقتطفات من خطاب من المزمع أن يلقيه في مؤتمر بولاية فلوريدا، ووفقاً لتلك المقتطفات سيقدم ترمب نفسه كشخصية مهيمنة في الحزب الجمهوري الممزق، كما سيهاجم بشدة الرئيس جو بايدن.
في أول خطاب بعد مغادرته الرئاسة. . ترمب سيقدم نفسه  أنه "مستقبل" الجمهوريين
البيت الأبيض أعلن  أنه يعتزم تجاهل خطاب ترمب / AFP
28 فبراير 2021

سيعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب نفسه الشخصية المهيمنة في الحزب الجمهوري الممزق، كما سيهاجم الرئيس جو بايدن في أول ظهور كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو ستة أسابيع.

ووفقاً لمقتطفات نشرها فريقه من خطابه المزمع إلقاؤه أمام مؤتمر في أورلاندو بولاية فلوريدا، معني بالعمل السياسي للمحافظين، سيقول ترمب: "أقف أمامكم اليوم لأعلن أن الرحلة المذهلة التي بدأناها معاً منذ أربع سنوات لم تنته بعد".

ويضيف "نجتمع للحديث عن المستقبل، مستقبل حركتنا، ومستقبل حزبنا، ومستقبل بلدنا الحبيب".

وسيقول ترمب"الحزب الجمهوري متحد"، "الانقسام الوحيد هو بين حفنة من المتسللين السياسيين في واشنطن العاصمة والجميع في كل أنحاء البلاد".

وناقش ترمب في أحاديث خاصة ترشحه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، وفقاً لمستشاريه، لكن مقتطفات الخطاب لم تتضمن أي تلميح لما قد يفعله.

وسيهاجم ترمب خلال خطابه بايدن في محاولة لوضع نفسه في مقدمة المنتقدين للرئيس الجديد في موضوعات منها الهجرة والأمن على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك والتباطؤ في إعادة فتح المدارس المغلقة بسبب الوباء.

وسيقول "كنا نعلم جميعاً أن إدارة بايدن ستكون سيئة، لكن لم يتخيل أحد منا أنهم سيكونون بهذا السوء.. كان الشهر الأول لجو بايدن الأكثر كارثية لأي رئيس في التاريخ الحديث".

وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم تجاهل خطاب ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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