أهم الأحداث:

المتظاهرون في ذي قار يعلقون الحراك ويمهلون الحكومة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم، وأردوغان يقول إن الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية.

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المتظاهرون في ذي قار يعلقون الحراك ويمهلون الحكومة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم

أمهل محتجون في العراق، الأحد، الحكومة 72 ساعة لتحقيق 10 مطالب تخص حراكهم في ذي قار (جنوب). [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان لنشطاء الحراك الشعبي في "ساحة الحبوبي" معقل احتجاجات الناصرية‎ عاصمة المحافظة، بعد يومين من استجابة الحكومة لمطلبهم بإقالة المحافظ ناظم الوائلي وتعيين عبد الغني الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني بديلاً له. [الأناضول]

أردوغان يصف الانقلابات العسكرية بأنها “جرائم ضد الإنسانية”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لانقلاب 28 فبراير/شباط عام 1997، إن الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان في رسالته: "الانقلاب جريمة ضد الإنسانية، عشت انقلاب 28 فبراير/شباط، وأعيه جيداً"، موضحاً أنه كان رئيساً لبلدية إسطنبول إبان انقلاب 28 فبراير/شباط، ودخل السجن دون مبرر قانوني، فقط لأنه قرأ أبياتاً من الشعر، وأرادوا إنهاء مسيرته السياسية. [TRT عربي]