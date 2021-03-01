سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 مارس/ آذار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 1 مارس/ آذار 2021
قال نشطاء الحراك إن التعليق يهدف إلى تحقيق 10 مطالب بينها فسح المجال أمام التحقيق بأحداث العنف وإقالة قائد شرطة ذي قار / AFP
1 مارس 2021

أهم الأحداث:

المتظاهرون في ذي قار يعلقون الحراك ويمهلون الحكومة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم، وأردوغان يقول إن الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية.

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المتظاهرون في ذي قار يعلقون الحراك ويمهلون الحكومة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم

أمهل محتجون في العراق، الأحد، الحكومة 72 ساعة لتحقيق 10 مطالب تخص حراكهم في ذي قار (جنوب). [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان لنشطاء الحراك الشعبي في "ساحة الحبوبي" معقل احتجاجات الناصرية‎ عاصمة المحافظة، بعد يومين من استجابة الحكومة لمطلبهم بإقالة المحافظ ناظم الوائلي وتعيين عبد الغني الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني بديلاً له. [الأناضول]

أردوغان يصف الانقلابات العسكرية بأنها “جرائم ضد الإنسانية”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لانقلاب 28 فبراير/شباط عام 1997، إن الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان في رسالته: "الانقلاب جريمة ضد الإنسانية، عشت انقلاب 28 فبراير/شباط، وأعيه جيداً"، موضحاً أنه كان رئيساً لبلدية إسطنبول إبان انقلاب 28 فبراير/شباط، ودخل السجن دون مبرر قانوني، فقط لأنه قرأ أبياتاً من الشعر، وأرادوا إنهاء مسيرته السياسية. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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