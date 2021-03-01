حصد المصري مصطفى محمد، الأحد، أولى جوائزه مع نادي غالاطة سراي، عقب اختياره أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز خلال شهر فبراير/شباط الجاري.

ونشر الدولي المصري صورة لجائزته الاحترافية الأولى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث يخوض اللاعب أول تجربة له خارج الملاعب المصرية.

وسجل مصطفى محمد 5 أهداف في "السوبر ليغ"، آخرها ثنائية في شباك أرضروم السبت، كما سجل هدف الفوز في لقاء "ديربي إسطنبول" على حساب فنربهتشه، إلى جانب هدف وحيد في مسابقة الكأس ضد ألانيا سبور.

وقاد مصطفى محمد فريقه للفوز في 4 مباريات مُتتالية وحصد العلامة الكاملة هذا الشهر على مستوى الدوري، مساهماً في تربع غالاطة سراي على قمة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن اللاعب المصري كان سبباً في كسب ناديه غلاطة سراي في شهر ما يعادل قيمة الصفقة التي جاء بها محمد إلى النادي التركي، وذلك من خلال تصدر فريقه للدوري التركي ليحصل على نحو 8 ملايين ليرة تركية.

وتعاقد غالاطة سراي مع مصطفى محمد لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، ويحق للفريق التركي شراء اللاعب بصفة نهائية مقابل 4 ملايين يورو.​​​​​​​