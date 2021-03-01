سياسة
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طقوس طرد "الأرواح الشريرة" تقتل طفلة في سريلانكا
الشرطة السريلانكية تلقي القبض على امرأتين، لتورطهما في وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، في أثناء ممارسة طقوس "طرد الأرواح الشريرة".
طقوس طرد "الأرواح الشريرة" تقتل طفلة في سريلانكا
الشرطة السريلانكية: المرأة "طاردة الأرواح الشريرة" وضعت الزيت على الفتاة أولاً ثم بدأت تضربها مراراً بعصا / AP
1 مارس 2021

قبضت شرطة سريلانكا الاثنين، على شخصين لتورُّطهما في وفاة فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، تعرّضت للضرب المتكرر خلال طقس يُعتقد أنه يطرد "روحاً شريرة".

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهما، وهما المرأة التي نفّذت عملية طرد الأرواح الشريرة، ووالدة الفتاة، أمام المحكمة للاستماع إلى اتهامات بشأن وفاة الفتاة، التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في دلغودا، وهي بلدة صغيرة تبعد نحو 40 كيلومتراً شمال شرق العاصمة كولومبو.

ووفقاً للمتحدث باسم الشرطة أجيث روهانا، اعتقدت الأم أن ابنتها كان يتملكها شيطان، وأخذتها إلى منزل طاردة الأرواح الشريرة حتى يمكن أداء طقوس لطرد الروح بعيداً.

وأوضح روهانا أن المرأة وضعت الزيت على الفتاة أولاً ثم بدأت تضربها مراراً بعصا.

وعندما فقدت الفتاة وعيها، نُقلَت إلى المستشفى حيث توُفّيت، وكان من المقرر إجراء تشريح للجثة الاثنين.

وأشار روهانا إلى أن المرأة التي أدّت هذه الطقوس للفتاة كانت معروفة في المنطقة بتقديمها مثل هذه الخدمات في الأشهر الأخيرة، وتحقّق الشرطة فيما إذا كان أي شخص آخر قد تَعرَّض للإيذاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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