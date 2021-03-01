أفادت شبكة CNN الاثنين، بأن "السلطات الأمريكية حذفت، بصورة غامضة، أسماء 3 أشخاص من قائمة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي نشرتها مؤخراً وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA".

والأسماء التي حُذفَت، حسب الشبكة، هي "عبد الله محمد الحويريني" الذي لم يكن في السابق مدرجاً على قائمة المتهمين بمقتل خاشقجي، بالإضافة إلى كل من ياسر خالد السالم، وإبراهيم السالم.

وأوضحت الشبكة أن "النسخة الأولى من تقرير الاستخبارات، حُذفت بعد وقت قليل من نشرها الجمعة، واستبدلت بها قائمة أزيلت منها الأسماء الثلاثة المذكورة".

ونقلت CNN عن متحدث باسم الاستخبارات القومية الأمريكية "ODNI" (لم تسمّه) قوله: "وضعنا وثيقة معدلة على الموقع الإلكتروني، لأن النسخة الأصلية تضمنت بالخطأ 3 أسماء من المفترض أن لا يضمّهم تقرير مقتل خاشقجي".

وقبل تعديلها، جاء في النسخة الأولى من التقرير الأمريكي: "نخلص بـ(ثقة كبيرة) إلى أن الأفراد التالية أسماؤهم شاركوا أو أمروا أو كانوا متواطئين أو مسؤولين عن قتل خاشقجي نيابة عن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن لا يُعرَف ما إذا كان هؤلاء الأفراد على علم مُسبَق بأن العملية ستؤدي إلى قتل خاشقجي".

وهذه الأسماء هي: سعود القحطاني، ماهر مطرب،نايف العريفي،محمد الزهراني،منصور أبا حسين،بدر العتيبة،عبد العزيز الحساوي،وليد عبد الله الشهري،خالد العتيبة،ذعار الحربي،فهد شهاب البلوي،مشعل البستاني،تركي الشهري،مصطفى المدني،سيف سعد،أحمد عسيري،عبد الله محمد الحويريني،ياسر خالد السالم،إبراهيم السالم،صلاح الطبيقي،محمد العتيبي.

وفي 26 فبراير/شباط الجاري، قدّر تقرير للاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي "وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي".

ورفضت الرياض التقرير، معتبرة أنه يحتوي على "معلومات واستنتاجات غير دقيقة".

كما قررت الإدارة الأمريكية حظر منح تأشيرات دخول للولايات المتحدة لـ76 سعودياً ضالعاً في تهديد سعوديين بالخارج، ضمن سياسة جديدة باسم "حظر خاشقجي"، بجانب فرض عقوبات جديدة على مسؤولين، بينهم العسيري.

ويُنتظر أن يُصدِر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إعلاناً يتعلق بالسعودية، عقب صدور التقرير وفرض العقوبات.