أصدرت محكمة في باريس الاثنين حكماً بالسجن 3 سنوات بينها عامان مع وقف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في القضية المعروفة باسم "التنصُّت".

وكانت النيابة العامة طلبت في 8 ديسمبر/كانون الأول السجن أربع سنوات للرئيس السابق البالغ 66 عاماً من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية "تضررت" جراء هذه القضية التي كانت لها "آثار مدمرة".

واعتبرت المحكمة ساركوزي مذنباً في تهم الفساد واستغلال النفوذ، وبموجب هذا الحكم سيصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.

ويعد الحكم حاسماً لساركوزي الذي يواجه بدءاً من 17 مارس/آذار محاكمة ثانية تعرف بقضية "بيغماليون" حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.

وانسحب ساركوزي من السياسة عام 2016 إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.