سياسة
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تَعرَّف الإجراءات التخفيفية الجديدة من قيود كورونا بتركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من اليوم ستبدأ تركيا مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها "بشكل منضبط". وأعلن الرئيس التركي أن قرارات تشديد التدابير أو تخفيفها ستتخذ حسب حالة التحسن أو التراجع (إزاء كورونا) في كل ولاية.
تَعرَّف الإجراءات التخفيفية الجديدة من قيود كورونا بتركيا
أردوغان يعلن عن إجراءات تخفيفية "منضبطة" من قيود كورونا / AA
1 مارس 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من اليوم ستبدأ تركيا مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها "بشكل منضبط".

جاء ذلك في كلمة عقب ترؤُّسه اجتماع الحكومة الاثنين في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأعلن الرئيس التركي أن قرارات تشديد التدابير أو تخفيفها ستتخذ حسب حالة التحسن أو التراجع (إزاء كورونا) في كل ولاية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه جرى تقسيم الولايات التركية إلى أربعة ألوان هي الأزرق والأصفر والبرتقالي والأحمر حسب نسبة الحالات المصابة بكورونا إلى عدد السكان.

وأوضح أردوغان أن حظر التجوال اليومي بين الساعة التاسعة مساء والخامسة فجراً سيستمر بجميع أنحاء البلاد.

كما كشف عن إلغاء حظر نهاية الأسبوع في الولايات التي لا تشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبيّن أنه سيُرفع حظر التجول في الولايات ذات مستوى الخطر المنخفض والمتوسط بالنسبة إلى كورونا، وأن الحظر سيبقى إلى يوم الأحد في الولايات ذات مستوى الخطر المرتفع والمرتفع جداً.

كما أكد أردوغان أن التعليم المباشر سيبدأ في الولايات ذات مستوى الخطر المنخفض والمتوسط، مشيراً إلى أن ساعات عمل الموظفين الحكوميين ستعود إلى طبيعتها قبل كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وشدد على أنه ستجري إعادة تحديد ألوان الولايات حسب مستوى الخطورة كل أسبوع وتحديث إجراءات عودة الحياة إلى طبيعتها كل أسبوعين.

وأعلن أردوغان عن عودة عمل المطاعم والمقاهي إلى عملها بنصف طاقتها، بين الساعة 7 صباحاً و7 مساء في جميع الولايات غير المصنّفة “شديدة الخطورة”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده بين أفضل 5 دول بالعالم في التلقيح ضد كورونا بعد تطعيمها 9 ملايين شخص، أي نحو 10% من إجمالي السكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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