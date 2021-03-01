سياسة
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طهران: تصريحات سفيرنا بالعراق حيال تركيا "أسيء فهمها"
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي بطهران الاثنين إن تصريحات سفيرها في العراق ضد تركيا "أسيء فهمها"، وكانت الخارجية التركية استدعت سفير إيران في أنقرة على خلفية اتهام سفير طهران في بغداد لتركيا بانتهاك سيادة العراق.
طهران: تصريحات سفيرنا بالعراق حيال تركيا "أسيء فهمها"
سعيد زاده قال إن حكومتَي إيران وتركيا متفقتان بشأن حماية وحدة أراضي العراق وسيادته الوطنية. / AA
1 مارس 2021

زعمت وزارة الخارجية الإيرانية أن تصريحات سفيرها في العراق ضد تركيا "أسيء فهمها".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي بطهران الاثنين، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وتطرَّق خطيب زاده إلى تصريحات سفير بلاده لدى العراق إيرج مسجدي التي اتهم فيها تركيا بـ"انتهاك سيادة العراق".

وقال المتحدث إن حكومتَي إيران وتركيا متفقتان بشأن حماية وحدة أراضي العراق وسيادته الوطنية.

وأضاف أن تصريحات السفير الإيراني لدى العراق بحق أنقرة "قد أسيء فهمها، وجرى تصحيح الأمر من خلال المباحثات بين تركيا وإيران".

واستدعت وزارة الخارجية التركية الأحد سفير إيران في أنقرة محمد فرازمند على خلفية اتهام سفير طهران في بغداد لتركيا بانتهاك سيادة العراق.

وأكدت الخارجية أن ما تنتظره أنقرة من طهران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب لا الوقوف ضدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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