أهم الأحداث:

تركيا تبدأ مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية، ومناورات مشتركة للقوات التركية والقطرية تحت اسم "العديد 2021".

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تَعرَّف الإجراءات التخفيفية الجديدة من قيود كورونا بتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ابتداء من 1 مارس/آذار الجاري، ستبدأ تركيا مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها "بشكل منضبط". وأعلن الرئيس التركي أن قرارات تشديد التدابير أو تخفيفها ستتخذ حسب حالة التحسن أو التراجع (إزاء كورونا) في كل ولاية. [TRT عربي]

وكشف أردوغان عن إلغاء حظر نهاية الأسبوع في الولايات التي لا تشهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وبيّن أنه سيُرفع حظر التجول في الولايات ذات مستوى الخطر المنخفض والمتوسط بالنسبة إلى كورونا، وأن الحظر سيبقى إلى يوم الأحد في الولايات ذات مستوى الخطر المرتفع والمرتفع جداً. [الأناضول]

"العديد 2021".. مناورات مشتركة للقوات القطرية والتركية بقطر

تنطلق الثلاثاء في قطر مناورات "العديد2021" المشتركة بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها التركية. ومن المقرر أن تتواصل المناورات والتدريبات حتى 31 مارس/آذار الجاري. [TRT عربي]

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن المناورات تهدف إلى تطوير التعاون المشترك بين القوات المسلحة التركية والقطرية، والمساهمة في رفع القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية. [TRT عربي]