سياسة
4 دقيقة قراءة
واشنطن: نحاول الوصول إلى القضايا المنهجية الكامنة وراء القتل الوحشي لخاشقجي
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس، في إيجاز صحفي: "نركز بشدة على السلوك المستقبلي (للسعودية)، وذلك من أسباب عدم طرحنا لذلك على أنه قطع (للعلاقات) وإنما إعادة تقييم (لها)".
واشنطن: نحاول الوصول إلى القضايا المنهجية الكامنة وراء القتل الوحشي لخاشقجي
الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي، نيد برايس / Reuters
2 مارس 2021

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، أنها تحاول الوصول إلى جوهر "النظام" الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إيجاز صحفي: "نركز بشدة على السلوك المستقبلي (للسعودية)، وذلك من أسباب عدم طرحنا لذلك على أنه قطع (للعلاقات) وإنما إعادة تقييم (لها)".

وأضاف: "نحاول الوصول إلى القضايا المنهجية الكامنة وراء قتل جمال خاشقجي الوحشي".

وتابع: "لن نعتذر عن التزام الشفافية بشأن قضية خاشقجي، ونحاول الوصول إلى جوهر النظام الذي قتله".

وأكد أن وزارته فرضت عقوبات على شخصية رفيعة أخرى في الاستخبارات السعودية مرتبطة بمقتل خاشقجي.

ورفضت الخارجية الأمريكية كشف الأسماء التي شملتها قائمة المسؤولين السعوديين المدرجين تحت قانون "حظر خاشقجي".

وعند سؤاله عما إذا كانت قد شملت قائمة الحظر ولي العهد محمد بن سلمان، قال برايس: "لن نعلن عن الأسماء التي شملها حظر خاشقجي أو الأسماء التي سنضيفها إليها".

وأضاف: "لكن لا زيارة مجدولة لولي العهد إلى واشنطن حسبما أعلم"، حسب قوله.

وأعاد برايس تأكيد أن إدارة جو بايدن تحبذ فكرة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية على فرض العقوبات، وذلك لأن الخطوة تمكنها من التأثير بشكل أكبر على الحكومة السعودية.

وعن مواصلة بيع الأسلحة للسعودية للدفاع عن نفسها، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بالوقوف مع الرياض بعملية الدفاع عن نفسها.

واعتبر أن عملية بيع الأسلحة للسعودية تستند إلى أساسين "المصالح والقيم"، على حد قوله.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن امتنان بلاده للسعودية على تعاونها بشأن ملف وقف الحرب في اليمن.

وعند سؤاله عن حذف 3 من أسماء المتهمين بقتل خاشقجي من التقرير، رفض برايس الإجابة وأشار إلى أن التقرير أعدته الاستخبارات وهي المعنية بالرد على هذا السؤال.

وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديداً للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".

وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من "قوة التدخل السريع"، باستثناء بن سلمان.

فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

وقتل خاشقجي​​​​​​​ في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وفي سياق متصل، عبر برايس عن ترحيب الولايات المتحدة بإفراج السعودية في الآونة الأخيرة عن اثنين من نشطاء حقوق الإنسان، لكنه طالب الرياض بفعل المزيد وبرفع حظر السفر عنهما.

وقال: "نحث السعودية على اتخاذ خطوات إضافية، أن ترفع حظر السفر عن المفرج عنهما، وأن تخفف الأحكام (القضائية)، وأن تحل قضايا مثل الخاصة بناشطات حقوق الإنسان وآخرين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us