سياسة
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الصحة السعودية تشترط لقاح كورونا لأداء فريضة الحج
اشترطت وزارة الصحة السعودية التلقيح ضد فيروس كورونا كشرط رئيسي لأداء فريضة الحج هذا العام.
الصحة السعودية تشترط لقاح كورونا لأداء فريضة الحج
اشترطت وزارة الصحة السعودية لقاح كورونا لأداء فريضة الحج  هذا العام / AFP
2 مارس 2021

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الاثنين، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا شرط رئيسي لأداء فريضة الحج هذا العام.

جاء ذلك في تعميم وزاري نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، وذلك قبل أشهر من حلول موسم الحج، دون أن يوضح الربيعة عدد الحجاج الذين ستستقبلهم المملكة هذا العام، وهل سيكون العدد محدوداً من الداخل مثل 2020، أم سيشهد مشاركة أوسع.

وقال الربيعة مخاطباً وزارته: "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج".

ودعا إلى "الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج".

ووجه الوزير بتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج، دون تفاصيل أكثر.

ومؤخراً بدأت العديد من دول العالم، منها السعودية، تنفيذ خطط لتطعيم مواطنيها والمقيمين لمواجهة تفشي كورونا.

وشهد 2020 موسماً استثنائياً للحج، ومراعاة لجائحة "كورونا" اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019 من كل أرجاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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