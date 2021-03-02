أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إنه "دون تأثير كبير" على المصابين.

وأوضح فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية، أنه ينبغي عدم استخدام هيدروكسي كلوروكين المضاد للالتهابات في مكافحة الفيروس، لافتين إلى أنه "لا يستحق" عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لكوفيد-19.

وقال الخبراء إن هذه "التوصية القوية" تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال ست تجارب عشوائية، شملت أكثر من ستة آلاف مشارك ممَّن أصيبوا بمرض كوفيد-19 أو ممَّن لم يصابوا به.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب روّج لذلك العقار على أنه علاج فعال لكوفيد-19، وقال إنه يتناوله في مارس/آذار الماضي، حتى بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بعدم ثبوت فعاليته ودرجة أمانه.

لكن خبراء منظمة الصحة العالمية قالوا: "اللجنة تعتبر أن هذا العقار لم يعد من أولويات البحث، وأن الموارد يجب أن توجه بدلاً من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة للوقاية من كوفيد-19".

وتصدر المنظمة التوجيهات التي يمكن تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، لنصح الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل مع ذلك المرض التنفسي، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المرضى.

في السياق ذاته، قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان، إن انتظار انتهاء وباء فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي ليس واقعياً، ومن السابق لأوانه القول بأنه تمت السيطرة على الفيروس.