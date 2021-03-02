هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 3 منازل فلسطينية جنوبي الضفة الغربية، واعتقل 17 فلسطينياً في عدة محافظات.

وقال الناشط فؤاد العمور، منسق "لجنة الحماية والصمود" جنوبي الخليل، للأناضول، إن جيش الاحتلال ترافقه آليات هدم داهم تجمع "خلة الضبع" شرق بلدة "يطا"، وهدم 3 منازل تسكنها 3 عائلات.

وأضاف العمور أن 12 شخصاً بينهم أطفال أصبحوا في العراء بعد هدم منازلهم، مرجحاً تنفيذ عمليات هدم أخرى خلال الساعات القادمة.

وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين في المنطقة الخاضعة لسيطرتها والمصنفة "ج" وفق اتفاقية "أوسلو 2"، من أي بناء أو تغيير على الأرض دون إذن منها، وهو إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1995، تشكل المنطقة ج نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

من جهته قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن جيش الاحتلال اعتقل الليلة الماضية وفجر الثلاثاء 17 فلسطينياً على الأقل في مدن الضفة الغربية.

وأضاف في بيان أن الاعتقالات نفذت في محافظات طولكرم ونابلس وقلقيلية (شمال)، ورام الله والبيرة والقدس (وسط)، وبيت لحم (جنوب).

وأشار إلى أن أغلب المعتقلين خاضوا تجربة الاعتقال سابقاً.