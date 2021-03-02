أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 14 ألفاً خلال 3 أسابيع من المعارك مع الحوثيين في محافظة مأرب شرقي البلاد.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة لرئاسة الحكومة اليمنية، مساء الاثنين.

وقال التقرير: إنه "تم رصد نزوح 2059 أسرة، تتكون من 14 ألفاً و413 فرداً، جراء المواجهات في محافظة مأرب منذ 6 فبراير/شباط الماضي، وحتى نهاية الشهر".

وأضاف: أن " هؤلاء نزحوا إلى مناطق أخرى آمنة في محافظة مأرب، أبرزها مديرية صرواح (غرب) ومدينة مأرب (عاصمة المحافظة)".

وناشد التقرير المنظمات الدولية الإغاثية "التحرك العاجل لتقييم وضع النازحين والتخفيف من معاناتهم".

كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب، واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح".

يذكر أن جزءاً (لم يحدده التقرير) من هؤلاء النازحين جاؤوا إلى محافظة مأرب من محافظاتهم ليعيشوا في مخيمات، هرباً من القتال الدائر في البلاد منذ سنين، وأجبرهم الحوثيون الآن على خوض تجربة النزوح مرة أخرى.

ومنذ فبراير/شباط الماضي صعد الحوثيون من هجماتهم في محافظة مأرب من أجل السيطرة عليها، لكونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.