حقق تطبيق "زوم" نمواً قوياً نهاية عام 2020، رفعه من مجرد خدمة لندوات الفيديو إلى أداة محورية في الحياة المهنية والمدرسية والاجتماعية، في منحى يبدو ثابتاً رغم تحسن الآفاق الصحية في 2021.

وتعوّل الشركة على تحقيق نمو بنسبة 42% في إيراداتها خلال العام الجاري، بحسب بيان عن نتائجها الربعية.

هذه التوقعات تأتي رغم إمكانية تقلص الحاجة إلى التعليم أو العمل عن بُعد في ظل الاستخدام المتزايد للقاحات ضد فيروس كورونا.

ومن فبراير/شباط 2020 حتى يناير/كانون الثاني 2021، بلغت إيرادات "زوم" 2.65 مليار دولار، بازدياد نسبته 327% مقارنة بالعام السابق.

وقد وصلت أرباح الخدمة الصافية إلى 672 مليون دولار (في مقابل 25 مليوناً في 2019-2020).

وقال رئيس "زوم" إريك يوان في تصريحات أوردها البيان: "يشرفنا الدور الذي نؤديه كشركاء مميزين وكمحرك للبيئة المعاصرة المرتبطة بالعمل من أي مكان".

وباتت "اجتماعات زوم" جزءاً من الحياة اليومية للملايين حول العالم. وقد استنسخت شركات عملاقة في قطاع التكنولوجيا بعض خاصيات التطبيق، بينها طريقة إظهار المشاركين في ندوات الفيديو ضمن نوافذ متلاصقة.

وفي الربع الأخير الذي شهد خصوصاً إعادة فرض تدابير إغلاق وقيود على التجمعات خلال أعياد نهاية السنة في العالم، حصدت "زوم" إيرادات بلغت 882 مليون دولار (بارتفاع 369%).

ووصل صافي أرباحها إلى 260 مليون دولار (في مقابل 15 مليوناً في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويناير/كانون الثاني 2020).

وفي نهاية يناير/كانون الثاني كانت المجموعة تضم بين زبائنها أكثر من 467 ألف شركة.