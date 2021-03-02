سياسة
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مقتل خاشقجي.. "مراسلون بلا حدود" تقاضي محمد بن سلمان
تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود بشكوى ضد ولي العهد السعودي أمام النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية بمدينة كارلسروهي الألمانية، لاختصاصها القضائي بالنظر في الجرائم الدولية الأساسية.
مقتل خاشقجي.. "مراسلون بلا حدود" تقاضي محمد بن سلمان
مراسلون بلا حدود تقدمت بشكوى ضد ولي العهد السعودي أمام النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية بمدينة كارلسروهي الألمانية / AA
2 مارس 2021

أقامت منظمة "مراسلون بلا حدود" الثلاثاء دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام القضاء الألماني، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت المنظمة في بيان إنها "تقدمت بشكوى ضد ولي العهد السعودي أمام النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية بمدينة كارلسروهي الألمانية، لاختصاصها القضائي في النظر بالجرائم الدولية الأساسية".

وأضافت أن الجرائم التي سيُنظر فيها تتعلق "بالاضطهاد المعمم والممنهج للصحفيين في السعودية".

وأشارت إلى أن الدعوى "تستهدف بشكل رئيسي ولي العهد السعودي و4 مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى".

وأوضحت أن المسؤولين الأربعة هم: مستشار بن سلمان السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، والقنصل العام السابق في إسطنبول محمد العتيبي، وضابط المخابرات الذي يشتبه بأنه قاد الفرقة التي عذبت خاشقجي وقتلته، ماهر المطرب، حسب المصدر ذاته.

وجاءت شكوى "مراسلون بلا حدود" عقب إعلان الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الذي نشر الجمعة بأن ولي العهد السعودي "وافق على خطف خاشقجي أو قتله، إذ كان يرى فيه تهديداً للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".

وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري وأفراد من "قوة التدخل السريع" باستثناء بن سلمان.

فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان الجمعةرفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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