بدأ الثلاثاء تنفيذ القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة التركية الاثنين حول الإجراءات التخفيفية المتعلقة بقيود كورونا.

وفتحت المطاعم والمقاهي أبوابها من جديد في عدد من المدن التركية بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة، في ظل إجراءات وقائية بعد إغلاق لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستمتع أهالي الولايات المختلفة بتناول وجباتهم الخاصة والفريدة في المطاعم، كما اعتادوا في السابق.

وحسب القرارات الجديدة فإن المطاعم والمقاهي في الولايات المنخفضة والمتوسطة الخطورة، ستفتح أبوابها بنصف الطاقة الاستيعابية للزبائن بين السابعة صباحاً والسابعة مساء.

أما في الولايات ذات الخطورة المرتفعة جداً، فإن عمل المطاعم والمقاهي سينحصر بخدمة إيصال المنتجات إلى المنازل والبيع المباشر من دون استقبال الزبائن داخل المكان، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

كما فتحت المدارس أبوابها في عموم البلاد لاستقبال طلاب الصف الثامن والصف الثاني عشر ضمن إجراءات وقائية.

واستقبلت الولايات المنخفضة والمتوسطة في الخطورة طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

من جانبها ستواصل المدارس الابتدائية التعليم المباشر في الفصول الدراسية المخففة لمدة يومين، والتعليم عن بعد لمدة 3 أيام.

ويجري تصنيف الولايات التركية منخفضة الخطورة باللون الأزرق، ومتوسطة الخطورة باللون الأصفر، ومرتفعة الخطورة بالبرتقالي، وذات الخطورة المرتفعة جداً بالأحمر.