سياسة
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مؤسس "علي بابا" يفقد لقب أغنى رجل في الصين
فقد مؤسس علي بابا وآنت جروب جاك ما لقب أغنى رجل في الصين، بعدما أظهرت قائمة نُشرت الثلاثاء أن العملاق الصيني أصبح في المركز الرابع بدلاً من الأول، في الوقت الذي تخضع فيه إمبراطوريته لتدقيق شديد من جانب جهات تنظيمية صينية.
مؤسس "علي بابا" يفقد لقب أغنى رجل في الصين
جاك ما تعرض للمتاعب في الآونة الأخيرة بعد كلمة ألقاها في 24 أكتوبر/تشرين الأول انتقد فيها منظومة الصين التنظيمية / Reuters
2 مارس 2021

أظهرت قائمة نُشرت الثلاثاء أن مؤسس علي بابا وآنت جروبجاك ما فقد لقب أغنى رجل في الصين، إذ ازدهرت أوضاع غيره من الأثرياء في الوقت الذي تخضع فيه إمبراطوريته لتدقيق شديد من جانب جهات تنظيمية صينية.

واحتل ما وعائلته موقع الصدارة في قائمة هورون جلوبال ريتش لأغنى أغنياء الصين في 2020 و2019، لكن أحدث قائمة أظهرت أنه الآن متراجع إلى المركز الرابع خلف تشونغ شانشان صاحب شركة نونجفو سبرينج للمياه المعبأة، وبوني ما صاحب تنسنت هولدينجز، وكولين هوانج صاحب شركة التجارة الإلكترونية حديثة العهد بيندودو.

وقال تقرير هورون إن نزوله عن المراكز الثلاثة الأولى يأتي "بعد أن كبحت جهات تنظيمية صينية جماح آنت جروب وعلي بابا، على خلفية قضايا مكافحة احتكار".

وتسببت في متاعب جاك ما في الآونة الأخيرة كلمة ألقاها في 24 أكتوبر/تشرين الأول انتقد فيها منظومة الصين التنظيمية، ما أدى إلى وقف الطرح العام الأولي لآنت جروب التابعة له بقيمة 37 مليار دولار قبل أيام فقط من الإدراج العام لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة.

ومنذ ذلك الحين شددت الجهات التنظيمية التدقيق فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار على قطاع التكنولوجيا بالبلاد، فيما تتلقى علي بابا الكثير من هذا الضغط، إذ فتحت الجهة التنظيمية المعنية بالأسواق تحقيقاً رسمياً مرتبطاً بمكافحة الا حتكار بشأن علي بابا في ديسمبر/كانون الأول.

وبعد ذلك اختفى ما الذي من غير المعروف عنه الحرص على الابتعاد عن الأضواء، عن أنظار العامة لنحو ثلاثة أشهر، ما أثار الكثير من التكهنات بشأن مكان وجوده. وعاود الظهور في يناير/كانون الثاني في مقطع مصور مدته 50 ثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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