بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مرئي الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن علاقات التعاون بين تركيا وفرنسا تتمتع بإمكانات كبيرة جداً، مشدداً على أن البلدين بصفتهما حليفين قويين في الناتو، يمكنهما تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال إنه توجد "خطوات يمكننا اتخاذها بشكل مشترك في مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد بلادنا وسلامة مواطنينا وممتلكاتهم".

وأكد أردوغان للرئيس الفرنسي: "يمكننا تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار والسلام في منطقة جغرافية واسعة بدءاً من أوروبا حتى القوقاز، ومن الشرق الأوسط حتى إفريقيا".