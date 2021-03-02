سياسة
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أردوغان: يمكن لتركيا وفرنسا المساهمة في جهود الاستقرار الإقليمي
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مرئي الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات بين البلدين، وسبل التعاون المشترك في مكافحة المنظمات الإرهابية.
أردوغان: يمكن لتركيا وفرنسا المساهمة في جهود الاستقرار الإقليمي
أردوغان وماكرون يبحثان في اتصال مرئي سبل التعاون المشترك بين بلديهما / AA
2 مارس 2021

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مرئي الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن علاقات التعاون بين تركيا وفرنسا تتمتع بإمكانات كبيرة جداً، مشدداً على أن البلدين بصفتهما حليفين قويين في الناتو، يمكنهما تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال إنه توجد "خطوات يمكننا اتخاذها بشكل مشترك في مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد بلادنا وسلامة مواطنينا وممتلكاتهم".

وأكد أردوغان للرئيس الفرنسي: "يمكننا تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار والسلام في منطقة جغرافية واسعة بدءاً من أوروبا حتى القوقاز، ومن الشرق الأوسط حتى إفريقيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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