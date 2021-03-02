أكدت تركيا إصرارها على تطوير الأنظمة والتقنيات المحلية للمضي نحو تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشارت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إلى أنها مستهدفة بعقوبات علنية أو سرية.

وقال البيان: "اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية تؤكد إصرار تركيا على تطوير الأنظمة والتقنيات المحلية للمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاستقلال الكامل في هذا المجال".