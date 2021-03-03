أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد لماكرون أن تركيا وفرنسا يمكنهما المساهمة في جهود الاستقرار الإقليمي، والرئيس التركي يعلن خطة عمل حقوق الإنسان ويتعهد بتطبيقها في عامين.

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أردوغان: يمكن لتركيا وفرنسا المساهمة في جهود الاستقرار الإقليمي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مرئي الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات بين البلدين، وسبل التعاون المشترك في مكافحة المنظمات الإرهابية. [TRT عربي]

وأكد أردوغان للرئيس الفرنسي: "يمكننا تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار والسلام في منطقة جغرافية واسعة بدءاً من أوروبا حتى القوقاز، ومن الشرق الأوسط حتى إفريقيا". [TRT عربي]

أردوغان يعلن خطة عمل حقوق الإنسان ويتعهد بتطبيقها في عامين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان الجديدة ستطبق خلال عامين، وأن الخطة مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح. [TRT عربي]

وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسياً، و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الإنسان. ومن ضمن هذه المبادئ أن يعيش الإنسان متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، والتركيز على كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون. [TRT عربي]