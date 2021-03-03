سياسة
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وسائل إعلام مصرية: وزير خارجية قطر يصل إلى القاهرة لأول مرة منذ 2017
وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، مطار القاهرة، في أول زيارة له منذ منتصف 2017.
وسائل إعلام مصرية: وزير خارجية قطر يصل إلى القاهرة لأول مرة منذ 2017
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري / AA
3 مارس 2021

أفادت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، بأن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، وصل مطار القاهرة، في أول زيارة له منذ منتصف 2017.

ولم يصدر عن الخارجية القطرية تعقيب فوري بشأن ما أورده الإعلام المصري.

ووفق الموقع الإلكتروني لصدى البلد ومصراوي، "وصل وزير الخارجية القطري على متن طائرة خاصة من الدوحة واستقبل باستراحة كبار الزوار بالمطار للمشاركة باجتماع بالجامعة العربية".

والأربعاء، ينعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقره بالقاهرة، لبحث بنود بينها تطورات القضية الفلسطينية، وتسليم مصر رئاسة الاجتماع لقطر، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "وصول محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جاء بعد ساعات من وصول سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري لمصر".

ويعد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكبر مسؤول قطري يزور مصر منذ منتصف عام 2017 وأول زيارة له منذ التاريخ ذاته.

ويعد أيضاً ثاني مسؤول قطري يصل مصر منذ إتمام المصالحة الخليجية.

ويوم توقيع الإعلان، وصل وزير المالية القطري علي العمادي، القاهرة، في أول رحلة جوية من الدوحة عبر الأجواء السعودية، منذ الأزمة الخليجية؛ للمشاركة في افتتاح فندق مملوك لشركة الديار القطرية على ضفاف نهر النيل.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر، مباحثات في الكويت، حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "بيان المصالحة الخليجية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلناً نهاية أزمة حادة اندلعت في منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر شملت غلق أجواء وقطع علاقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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