أحالت جامعة مصرية، الثلاثاء، أكاديميا للتحقيق وأوقفته عن العمل مؤقتاً، إثر وضعه سؤالاً بامتحان طلابه، يفترض وفاة اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، المحترف في صفوف نادي الزمالك، بفيروس كورونا.

ولم تنته الواقعة بالإيقاف المؤقت ونفي التعمد من الأكاديمي، لكن أخذت أبعاداً متلاحقة بوسم ينتقده، وإعلان نادي الزمالك تقديم بلاغ ضده، واتصال هاتفي من وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، باللاعب لتوضيح الأمر واعتذار الجامعة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، وضع الأكاديمي أحمد عبد الموجود سؤالاً عن بن شرقي، الاثنين، في مادة "تنازع القوانين" للفرقة الرابعة في كلية الحقوق جامعة سوهاج، قبل أن يتناقل رواد منصات التواصل، خصوصاً مشجعي الزمالك ورقة السؤال بطريقة غاضبة.

وتصدر وسم ينتقد الأكاديمي، الثلاثاء، المرتبة الثانية في الوسوم الأكثر تداولاً على "تويتر" حتى الساعة 15: 20 ت.غ.

وحسب الورقة المتداولة، التي لم يتسن التأكد من صحتها، يتضمن السؤال مناقشة تنازع حول ميراث للاعب المغربي عقب وفاته افتراضياً متأثراً بإصابته بكورونا.

بدورها، قالت جامعة سوهاج في بيان الثلاثاء، إنها "تحترم نادي الزمالك (..) وقررت إيقاف ندب أستاذ المادة (من جامعة أسيوط/ جنوب) مع مخاطبة رئيس الجامعة للتحقيق في الأمر".

وقال النادي في بيان إن "السؤال يسيء للاعب ويستفز الجماهير في واحدة من أبشع صور التعصب بنسج قصة خيالية"، مؤكداً أنه سيقاضي الأكاديمي.

في السياق ذاته، قال أحمد العزيز، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات متلفزة إن الجامعة اعتذرت للزمالك وتؤكد حسن العلاقة بالدول الشقيقة.

فيما وجه وزير التعليم العالي المصري، بإفادته بنتائج التحقيق مع الأكاديمي في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنه أعرب للاعب في اتصال هاتفي عن "استيائه من هذا التصرف الفردي الخاطئ"، وفق بيان.

فيما علق الأكاديمي، أحمد عبد الموجود، عبر صفحته بفيسبوك قائلاً: إنه "يحترم نادي الزمالك وهناك لغط وسوء فهم وتقدير بخصوص الواقعة"، وفق صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة.

وأوضح أن "السؤال يمثل افتراضاتٍ لا تمت للواقع بأية صلة، ولم يُقصد منها الإساءة ومن وحي توصيل المعلومة بشكلٍ أسرع وأفضل للطلاب".

وأشرف بن شرقي (26 عاماً) لاعب كرة قدم مغربي بدأ في نادي الوداد البيضاوي، وفي يوليو/تموز 2019، وقّع عقداً مع الزمالك لمدة 3 مواسم.