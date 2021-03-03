سياسة
3 دقيقة قراءة
يتعلق بلاعب مغربي.. سؤال في امتحان يتسبب بوقف أكاديمي مصري عن العمل
أوقفت جامعة "سوهاج" جنوبي البلاد أكاديمياً عن العمل على خلفية وضعه سؤالاً لطلابه في الامتحان افترض فيه وفاة اللاعب المغربي المحترف في صفوف النادي المصري.
يتعلق بلاعب مغربي.. سؤال في امتحان يتسبب بوقف أكاديمي مصري عن العمل
وفاة لاعب كرة قدم مغربي “افتراضية” تثير ضجة في مصر
3 مارس 2021

أحالت جامعة مصرية، الثلاثاء، أكاديميا للتحقيق وأوقفته عن العمل مؤقتاً، إثر وضعه سؤالاً بامتحان طلابه، يفترض وفاة اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، المحترف في صفوف نادي الزمالك، بفيروس كورونا.

ولم تنته الواقعة بالإيقاف المؤقت ونفي التعمد من الأكاديمي، لكن أخذت أبعاداً متلاحقة بوسم ينتقده، وإعلان نادي الزمالك تقديم بلاغ ضده، واتصال هاتفي من وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، باللاعب لتوضيح الأمر واعتذار الجامعة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، وضع الأكاديمي أحمد عبد الموجود سؤالاً عن بن شرقي، الاثنين، في مادة "تنازع القوانين" للفرقة الرابعة في كلية الحقوق جامعة سوهاج، قبل أن يتناقل رواد منصات التواصل، خصوصاً مشجعي الزمالك ورقة السؤال بطريقة غاضبة.

وتصدر وسم ينتقد الأكاديمي، الثلاثاء، المرتبة الثانية في الوسوم الأكثر تداولاً على "تويتر" حتى الساعة 15: 20 ت.غ.

وحسب الورقة المتداولة، التي لم يتسن التأكد من صحتها، يتضمن السؤال مناقشة تنازع حول ميراث للاعب المغربي عقب وفاته افتراضياً متأثراً بإصابته بكورونا.

بدورها، قالت جامعة سوهاج في بيان الثلاثاء، إنها "تحترم نادي الزمالك (..) وقررت إيقاف ندب أستاذ المادة (من جامعة أسيوط/ جنوب) مع مخاطبة رئيس الجامعة للتحقيق في الأمر".

وقال النادي في بيان إن "السؤال يسيء للاعب ويستفز الجماهير في واحدة من أبشع صور التعصب بنسج قصة خيالية"، مؤكداً أنه سيقاضي الأكاديمي.

في السياق ذاته، قال أحمد العزيز، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات متلفزة إن الجامعة اعتذرت للزمالك وتؤكد حسن العلاقة بالدول الشقيقة.

فيما وجه وزير التعليم العالي المصري، بإفادته بنتائج التحقيق مع الأكاديمي في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنه أعرب للاعب في اتصال هاتفي عن "استيائه من هذا التصرف الفردي الخاطئ"، وفق بيان.

فيما علق الأكاديمي، أحمد عبد الموجود، عبر صفحته بفيسبوك قائلاً: إنه "يحترم نادي الزمالك وهناك لغط وسوء فهم وتقدير بخصوص الواقعة"، وفق صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة.

وأوضح أن "السؤال يمثل افتراضاتٍ لا تمت للواقع بأية صلة، ولم يُقصد منها الإساءة ومن وحي توصيل المعلومة بشكلٍ أسرع وأفضل للطلاب".

وأشرف بن شرقي (26 عاماً) لاعب كرة قدم مغربي بدأ في نادي الوداد البيضاوي، وفي يوليو/تموز 2019، وقّع عقداً مع الزمالك لمدة 3 مواسم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us