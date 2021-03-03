سياسة
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مصادر أمنية: اليونان نقطة عبور جديدة لتنظيم PKK الإرهابي
كشفت مصادر أمنية أن تنظيم PKK الإرهابي لجأ إلى خريطة جديدة لنقل عناصره للعمل مع فرع التنظيم في سوريا، وذلك باستخدام الأراضي اليونانية.
مصادر أمنية: اليونان نقطة عبور جديدة لتنظيم PKK الإرهابي
الجيش التركي أحبط محاولات كثيرة لعناصر إرهابية للعبور من الحدود مع سوريا والعراق / AA
3 مارس 2021

قالت مصادر أمنية تركية إن اليونان أصبحت ممراً استرتيجياً لتنظيم PKK الإرهابي، بعد الضربات التي تلقاها التنظيم على الحدود مع العراق وسوريا، وعدم قدرة عناصره على الحركة بين تركيا والعراق وسوريا.

وقالت المصادر وفق اعترافات أدلى بها أحد عناصر تنظيم PKK الإرهابي في إسطنبول إن عناصر التنظيم يذهبون إلى اليونان بطريقة غير شرعية ومنها ينتقلون إلى سوريا للعمل مع فرع التنظيم هناك، بعد عدم قدرتهم على العبور من الحدود السورية أو العراقية مع تركيا.

وبناء على المعلومات التي قدمها العنصر الإرهابي ألقت قوات الأمن في إسطنبول القبض على مسؤول تهريب عناصر PKK من إسطنبول إلى اليونان، وصادرت معلومات وملفات تتعلق بالموضوع كانت بحوزته، وأمرت محكمة بحبسه يوم 25 فبراير/شباط الماضي.

وتشهد الحدود التركية العراقية عمليات متواصلة للجيش التركي لملاحقة عناصر تنظيم PKK الإرهابي الذين يتحصنون في الجبال شمالي العراق، ما ساهم في تراجع نشاط التنظيم وانسحابه إلى عمق الأراضي العراقية.

فيما تشهد الحدود السورية التركية إجراءات أمنية مشددة تمنع عناصر التنظيم الإرهابي من الحركة والتنقل وتقطع التواصل مع فرع التنظيم في سوريا

مصدر:TRT عربي
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