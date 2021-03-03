سياسة
2 دقيقة قراءة
بالرصاص الحي.. 9 قتلى في احتجاجات رافضة للانقلاب العسكري في ميانمار
قُتل 9 أشخاص وأصيب 11 آخرون، جراء استخدام شرطة ميانمار العنف والرصاص الحي لفض تظاهرات المحتجين ضد الانقلاب العسكري، في مدينة ماندلاي شمالي البلاد.
بالرصاص الحي.. 9 قتلى في احتجاجات رافضة للانقلاب العسكري في ميانمار
الشرطة استخدمت الرصاص الحي لفض مظاهرات ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين / Reuters
3 مارس 2021

قُتل 9 أشخاص وأصيب 11 آخرون، الأربعاء، جراء استخدام شرطة ميانمار العنف والرصاص الحي لفض تظاهرات المحتجين على الانقلاب العسكري، في مدينة ماندلاي شمالي البلاد.

وأفاد موقع "ميانمار ناو" المحلي، بمقتل رجل (37 عاماً) وشاب (19عاماً) بالرصاص الحي خلال مشاركتهما في مظاهرات ضد الانقلاب العسكري في ماندلاي.

ونقل الموقع عن عاملين في قطاع الطوارئ الطبية، وأفراد من عائلتي الضحيتين، قولهم إن الرصاص "أصاب صدر الضحية الأولى، فيما استقر في رأس الضحية الثانية".

كما أشار الموقع إلى إصابة 11 شخصاً برصاص الشرطة، وتعرض بعضهم لإصابات في الرأس والظهر، وسط ترجيحات باحتمالية ارتفاع عدد المصابين والقتلى.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عن مصادر طبية، لم تسمها، مقتل 7 أشخاص خلال احتجاجات اليوم في ماندلاي، على خلفية ممارسات الشرطة ذاتها.

واندلعت، اليوم، تظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري في خضم محاولات من وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في ميانمار.

وشارك في مظاهرات اليوم مئات المعلمين وأعضاء الاتحادات الطلابية، وهي واحدة من سلسلة احتجاجات مستمرة منذ نحو شهر.

والاثنين، أعلنت الأمم المتحدة مقتل 18 متظاهراً خلال الاحتجاجات التي شهدتها ميانمار الأحد الماضي وحده.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.

وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us