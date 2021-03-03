قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء إن بيان ‎"قمة العُلا" سينعكس إيجاباً على العلاقات الخليجية والعربية.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية حضورياً على المستوى الوزاري برئاسة قطر، في مقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي صدر "بيان العلا" عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا السعودية، معلناً نهاية أزمة حادة اندلعت في يونيو/حزيران 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وثمَّن آل ثاني جهود الكويت في إنهاء الأزمة الخليجية، وقال: "نعتقد أن الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات".

وفي سياق آخر جدد الوزير القطري تأكيد دعم بلاده لإجراءات ‎السعودية في الدفاع عن أراضيها.

والأحد أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعمه لاستقرار السعودية وسيادتها.

وشدد الشيخ تميم آنذاك على "اعتبار استقرار المملكة جزءاً لا يتجزأ من استقرار بلاده ومنظومة مجلس التعاون الخليجي".

وأكد الوزير القطري اليوم موقف بلاده من "أهمية المحافظة على وحدة ‎اليمن وإنهاء الحرب وتحقيق المصالحة".