يحتفل تلفزيون سوريا بانطلاقته الثالثة بتاريخ 3 مارس/آذار 2021 في ظل ظروف خاصة وصعوبات تواجه قطاع الإعلام من جراء جائحة كورونا.

ويؤكد تلفزيون سوريا في ذكرى تأسيسه المضي قدماً في رسالته الإعلامية والإنسانية وانحيازه التام إلى قضايا الحرية والعدالة وتعزيز روح المواطنة في العالم العربي، كما يؤكد أن قيمه مستمدة من روح الثورات العربية وموجة التغيير الحاصلة في المنطقة.

ويشدد على وحدة سوريا سياسياً وجغرافياً، وأن سوريا تنتمي ثقافياً إلى الحضارة العربية والإسلامية التي كانت دائماً متفاعلة ومستوعبة لكل المكونات التي تشكل جميعاً الوطن السوري.

نحو إعلام بديل لكل السوريين

وقال حمزة المصطفى مدير تلفزيون سوريا لـTRT عربي إن هذه الانطلاقة بمثابة الإعلان عن نقلة جديدة في مسار المؤسسة نحو مرحلة أكثر استقراراً على صعيد البرامج والعمل الصحفي والبنية المؤسساتية للتلفزيون.

وأضاف المصطفى أن التلفزيون سيبدأ بث برمجة جديدة تراعي الرصانة والتنوع والتحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع السوري بخاصة مع وجود أكثر من 10 ملايين لاجئ في شتى أنحاء العالم، بناء على دراسات واسعة لخيارات السوق وتفضيلات المشاهدين.

وتابع المصطفى بأن "البرمجة الجديدة ستراعي التنوع، إذ إنه على الرغم من غلبة الطابع السياسي فيها فإنها لن تخلو من البرامج الثقافية والفنية والاجتماعية، وستكون بقالب عصري وبهوية بصرية جديدة تستفيد من الطفرة التكنولوجية القائمة".

وأكد أن هدف التلفزيون في حلته الجديدة هو الوصول إلى المشاهد السوري في مناطق النظام، وتشكيل إعلام بديل لإعلام نظام الأسد الديكتاتوري، لافتاً إلى أن تلفزيون سوريا يسعى لمخاطبة كل السوريين بجميع أطيافهم ومكوناتهم.

وأشار المصطفى إلى أن اختيار التلفزيون تركيا مركزاً رئيسياً للبث هو بمثابة الخيار الاستراتيجي لأنها دولة ديمقراطية وتؤمن بالحريات، مؤكداً أهمية الدور التركي في دعم حرية الشعب السوري.

برمجة جديدة

ويفتتح التلفزيون انطلاقته الثالثة بعدد هام من البرامج الجديدة التي من أهمها:

"منتدى دمشق": برنامج بشكل ندوة حوارية تطرح قضايا مرتبطة بالحياة السورية بمختلف جوانبها وتناقش ضمن محاور بحث معمقة رؤىً مبنية على دراسات ومعلومات رصينة.ويحاول البرنامج إحياء روح المنتديات السورية التي خلقت في ما مضى بيئات مفكرة ومثقفة سياسياً.

"المؤشر": مساحة حوارية أسبوعية تقدم التعليق والتحليل للأخبار الإقليمية والعربية والدولية التي تؤثر في الوضع السوري. وهو جرعة تحليلية، مضافة يقدمها ضيوف على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة، إذ يضيف البرنامج رافداً جديداً لمزيد من التعليق مقلّباً الخبر حتى يستوفي التعليق والتحليل كل أغراضه.

"الذاكرة السورية": برنامج يحاور ويوثق ويبحث في الذاكرة السورية وتجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ويبحث في الأحداث وظروفها وخلفياتها، وينقل عن شهود ومراقبين وباحثين عايشوا حقباً وتقلبات ليقدموا شهادات ومعلومات عن البلاد والشخصيات والعلاقات الدولية وألعاب السلطة.

"الثلاثاء الاقتصادي": برنامج يقدم الحدث الاقتصادي خبراً وتحليلاً ويعرض بعض المفاهيم المبسطة للمشاهد ليبقى على مقربةٍ من حقلٍ كان السوريون بعيدين عنه مدة طويلة من الزمن.

"راشيتة": برنامج طبي بنمط غير تقليدي يقدم وجبة شافية من المعلومات العلمية والموثوقة بطريقة تراعي سياق المشكلة السورية والوصايا الطبية الملحة عبر أطباء ومتخصصين، ليقف على المشكلات التي تضرب السوريين جسدياً ونفسياً بكثرة، وسُبل معالجتها.

"FakeBook": برنامج خاص بمنصات التواصل الاجتماعي يبحث في السائد ضمن منصات التواصل ويدقق النظر ويفند الأخبار والمعلومات التي يجري تداولها ليميز الصحيح والمزيف منها، من خلال البحث والاستقصاء وتتبع الأخبار الكاذبة والحملات التضليلية التي تستهدف تزييف الوعي والإدراك بطريقة ممنهجة، على أن يكون بذلك بأسلوب يجمع بين البُعد التفاعلي والتهكّمي المضبوط.

"عين سوريا": برنامج خاص بالمراسلين يعرض ما يرد عبر شبكة مراسلين ومتعاونين في كل مكان يوجد فيه السوريون، ويروي قصص نجاحاتهم ومعاناتهم وحكايات اللجوء الكثيرة وإيصالها بشكل أكبر إلى الجمهور.