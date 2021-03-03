قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن بلاده تنتظر "خطوات تصحيحية" من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأضاف في كلمة له خلال أعمال الدورة العادية رقم 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة: "لن نضيع أي فرصة لحل القضية الفلسطينية خلال فترة بايدن، ومستعدون للتفاعل الإيجابي مع أي مبادرة مستندة إلى القانون الدولي".

وتابع: "ننتظر من الإدارة الجديدة إلغاء ما اتُّخِذ من إجراءات وخطوات غير قانونية من قبل الإدارة السابقة".

وأعرب عن استعداد بلاده "للتفاعل الإيجابي مع أية إشارات من قبل إدارة بايدن، تسهم في عودة العلاقات الأمريكية-الفلسطينية إلى مسارها الصحيح والطبيعي".

وندد المالكي بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووصفها بـ"الفاشية".

وأعلنت إدارة بايدن في أكثر من مناسبة نيتها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس الشرقية وفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن واستئناف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبشأن الانتخابات الفلسطينية قال المالكي إنه متفائل "بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني من خلال مسار الانتخابات الذي سيفضي إلى المصالحة".

وعبّر عن رفض بلاده أي "تدخُّل من أية جهة في العملية الانتخابية سياسياً ومالياً".

وطالب بدعم دولي لإجراء الانتخابات الفلسطينية من خلال منع إسرائيل من التعرض للعملية الانتخابية أو التأثير فيها بخاصة في مدينة القدس.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات على 3 مراحل، تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني (البرلمان الممثل لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.