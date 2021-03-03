سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | متطرفون إسرائيليون يحاولون الاعتداء على فريق الأناضول بالقدس
خلال مباشرتهم عملهم في أحد أحياء مدينة القدس الغربية تعرَّض أعضاء فريق وكالة الأناضول لمحاولة اعتداء من قِبل متطرفين إسرائيليين منتمين إلى طائفة الحريديم التي يسكن أعضاؤها ذلك الحي بكثافة.
شاهد | متطرفون إسرائيليون يحاولون الاعتداء على فريق الأناضول بالقدس
المتطرفون الإسرائيليون هاجموا سيارة الفريق خلال تأديته عمله بمنطقة مجاورة / AA
3 مارس 2021

تعرَّض فريق وكالة الأناضول الأربعاء لمحاولة اعتداء من قبل متطرفين إسرائيليين، بينما كانوا يباشرون عملهم في شوارع القدس الغربية.

وضم الفريق محرر الوكالة لأخبار منطقة الشرق الأوسط تورغوت ألب بويراظ والمصور الصحفي مصطفى خروف والمصور فايز أبو رميلا.

وبينما كان الفريق يجري لقاءات في شوارع حي "ميا شياريم" الذي يقطنه أفراد طائفة "الحريديم" بكثافة جرى إبلاغهم أن سيارتهم تعرضت لهجوم، ما دفعهم إلى التوجه نحوها على الفور.

ولدى وصولهم إلى المكان رأى الفريق أن زجاج السيارة وقسمها الأمامي ولوحتها تعرضت للتحطيم، وبداخلها عصي وأحجار وقمامة، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة مباشرة.

وعند قدوم الشرطة إلى مكان الحدث حاولت مجموعة من طائفة "الحريديم" الاعتداء على فريق الأناضول بالعصي والحجارة.

ونجا أعضاء الفريق من الهجوم من دون إصابات تذكر وقدّموا بلاغاً ضد المعتدين، في حين بدأت الشرطة تحقيقاً حول الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us