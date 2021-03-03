تعرَّض فريق وكالة الأناضول الأربعاء لمحاولة اعتداء من قبل متطرفين إسرائيليين، بينما كانوا يباشرون عملهم في شوارع القدس الغربية.

وضم الفريق محرر الوكالة لأخبار منطقة الشرق الأوسط تورغوت ألب بويراظ والمصور الصحفي مصطفى خروف والمصور فايز أبو رميلا.

وبينما كان الفريق يجري لقاءات في شوارع حي "ميا شياريم" الذي يقطنه أفراد طائفة "الحريديم" بكثافة جرى إبلاغهم أن سيارتهم تعرضت لهجوم، ما دفعهم إلى التوجه نحوها على الفور.

ولدى وصولهم إلى المكان رأى الفريق أن زجاج السيارة وقسمها الأمامي ولوحتها تعرضت للتحطيم، وبداخلها عصي وأحجار وقمامة، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة مباشرة.

وعند قدوم الشرطة إلى مكان الحدث حاولت مجموعة من طائفة "الحريديم" الاعتداء على فريق الأناضول بالعصي والحجارة.

ونجا أعضاء الفريق من الهجوم من دون إصابات تذكر وقدّموا بلاغاً ضد المعتدين، في حين بدأت الشرطة تحقيقاً حول الحادث.