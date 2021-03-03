سياسة
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وزارة الدفاع الجزائرية تكشف تفاصيل إفشال تفجير إرهابي بالعاصمة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء تفكيك شبكة مكونة من 3 عناصر "دعم لجماعة إرهابية" تنشط بجبال تيبازة. وقالت الوزارة في بيان لها إنه جرى تفكيك قنبلة يوم الثلاثاء بعد التحقيقات مع أحد الموقوفين من الشبكة.
وزارة الدفاع الجزائرية تكشف تفاصيل إفشال تفجير إرهابي بالعاصمة
وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت تفكيك شبكة مكونة من 3 عناصر
3 مارس 2021

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء تفكيك شبكة مكونة من 3 عناصر "دعم لجماعة إرهابية" تنشط بجبال تيبازة غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني خلال هذا الأسبوع من تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة".

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مع أحد الموقوفين من الشبكة كشفت عن "نقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة".

وأضافت: "هذه القنبلة التي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، جرى تحديد مكانها وتفكيكها أمس 2 مارس/آذار 2021 من طرف فرقة تدخُّل مختصة للجيش الوطني الشعبي".

وفي سياق متصل كشفت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء أن "مفرزة للجيش اعتقلت في الأسبوع الماضي إرهابياً بمنطقة برج باجي مختار" المتاخمة للحدود الجزائرية مع مالي.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي إن "الإرهابي التحق سنة 2016 بأحد التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل".

كما كشفت أن الجيش ضبط مخبأً للأسلحة والذخيرة بمنطقة برج باجي مختار يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وثلاث قذائف "آر بي جي2" مضادة للدبابات وثلاث قذائف "آر بي جي2" مضادة للأفراد، وقذيفة "إف آل جيه" مضادة للأفراد ومئات الطلقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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