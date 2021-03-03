ألحق "أنقرة غوجو" هزيمة مفاجئة بضيفه "غالاطة سراي" وغلبه بهدفين مقابل هدف واحد الأربعاء، ضمن الجولة رقم 28 من منافسات الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

وحضر "غلطة سراي" المواجهة بطموح الفوز والمحافظة على الصدارة، وسط حضور أبرز نجومه في مقدمتهم المصري مصطفى محمد والمخضرم أردا توران.

ودخل "أنقرة غوجو" أرض الملعب مثقلاً بالجراح وعينه على الخروج بأفضل نتيجة على أمل تدارك الموقف والهروب من شبح الهبوط.

ورغم أهمية الفوز للطرفين بدأ الشوط الأول على عكس التوقعات، إذ سيطر الإيقاع البطيء على أسلوب لعب الفريقين، مع أفضلية نسبية في نسبة الاستحواذ على الكرة لـ"غلطة سراي".

وشهدت الدقيقة 33 أول فرصة حقيقية لـ"غلطة سراي" إثر كرة انفرد بها لاعب الفريق إمري كيلينك الذي سدد في الشباك من الخارج، لتأتي الدقيقة 45 عندما قرر الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض سجل منها إبراهيم أكداغ هدف فريقه الأول.

وحاول "غلطة سراي" قلب الكفة في الشوط الثاني من خلال التحركات السريعة والمؤثرة لمصطفى محمد والبديل راداميل فالكاو، لكن الفريق الضيف صُدم بهدف ثانٍ أحرزه الجورجي سابا لوبسانيدري في الدقيقة 55.

ولم تمضِ سوى دقيقتين حتى تلقى "غلطة سراي" ضربة موجعة تمثّلت في طرد هدافه مصطفى محمد بالبطاقة الحمراء المباشرة، لتدخُّل اعتبره حكم اللقاء "متهوراً" على أحد لاعبي "أنقرة غوجو".

وسعى "غالاطة سراي" في الدقائق المتبقية للعودة إلى أجواء اللقاء بعدة محاولات أسفرت إحداها عن هدف في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، بكرة قوية سددها كريم أكتورك أوغلو هزت شباك الحارس ريكاردو فريديريتش.

وبهذا أوقف أنقرة غوجو سلسلة انتصارت غلطة عند 8 مباريات مُتتالية، وألحق به الهزيمة السادسة هذا الموسم مقابل فوز هو الأول لفريق العاصمة منذ 6 جولات.

وبات في رصيد "أنقرة غوجو" 23 نقطة غادر بها مؤخرة الترتيب وأصبح في المركز التاسع عشر، فيما توقف رصيد "غلطة سراي" عند 57 نقطة أبقته بالصدارة بفارق الأهداف عن "بشكطاش" الثاني.