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خلاصات من TRT عربي: 4 مارس/آذار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 4 مارس/آذار 2021
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً بجرائم حرب ارتُكِبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة / AA
4 مارس 2021

أهم الأحداث:

"الجنائية" تفتح تحقيقاً في "جرائم حرب" بالأراضي الفلسطينية، وفرنسا تغلق 17 مسجداً بدعوى صلتها بـ"أنشطة انفصالية" في استهداف مستمر للمسلمين.

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"الجنائية" تفتح تحقيقاً في "جرائم حرب" بالأراضي الفلسطينية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء فتح تحقيق بجرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لما أعلنته المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة الأربعاء، في بيان. [TRT عربي]

وقالت بنسودة: "أؤكد بدء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين". [TRT عربي]

وأضاف البيان أن "التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويُدَّعى أنها ارتُكبت منذ 13 يونيو/حزيران 2014". [TRT عربي]

فرنسا تغلق 17 مسجداً بدعوى صلتها بـ"أنشطة انفصالية"

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان إنهم أغلقوا 17 مسجداً من أصل 89 تابعاً للمسلمين في بلاده، لاشتباههم بارتباطها بـ"أنشطة انفصالية"، حسب زعمه. [TRT عربي]

وأضاف في معرض رده على أسئلة النواب في برلمان بلاده أن 89 من أصل ألفين و500 دار عبادة للمسلمين في فرنسا، يشتبه بوجود صلات لها بـ"أنشطة انفصالية". [TRT عربي]

وأوضح أنهم أغلقوا حتى الآن 17 مسجداً من بين دور العبادة هذه، استناداً إلى قانون "انتهاك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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