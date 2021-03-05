تبدأ شبكة TRT، اليوم الأحد، ببث مسلسل تلفزيوني جديد يسلط الضوء على جهاز الاستخبارات الوطني التركي، وذلك ضمن المحتوى الدرامي الذي تقدمه الشبكة في المجال الوطني والتاريخي.

وكانت قناة TRT1 كشفت عن المشاهد الترويجية الأولى لمسلسل "تشكيلات"، على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة، وتظهر المشاهد الترويجية الأولى جزءاً من الحوارات بين أبطال المسلسل، وأخرى من ساحات الاشتباكات، ما أثار التشويق لدى المتابعين.

المسلسل الجديد تنفذ إنتاجه شركة " TİMS"، ومن إخراج تيمور سافجي وبوراك ساغياشار، وسيعرض لأول مرة صوراً من مقر جهاز المخابرات الوطنية التركية الجديد والذي يُعرف باسم "القلعة "، ويؤدي منه جهاز الاستخبارات عمله بسرية تامة.

ويلقي المسلسل الضوء على أحدث التطورات في قطاع الصناعات العسكرية التركية من الطائرات بدون طيار المسلحة وغير المسلحة، التي تستخدمها الاستخبارات في أثناء تنفيذ المهمات.

ومن المنتظر أن يعرض مسلسل "تشكيلات" حكاية سبعة من موظفي جهاز الاستخبارات، يؤدون مهامهم الصعبة بكفاءة عالية.

ويكشف مسلسل "تشكيلات" النقاب عن كواليس جهاز الاستخبارات الوطني التركي، وسيبدأ عرضه أسبوعياً عبر قناة TRT1 في الساعة 20:00 كل يوم أحد.