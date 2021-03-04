افتتح الأردن الخميس قنصلية له بإقليم الصحراء، لينضم بذلك لعدد من الدول العربية التي افتتحت قنصليات لها في الإقليم مؤخراً.

وأقيم حفل افتتاح القنصلية في مدينة العيون (كبرى مدن إقليم الصحراء)، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وبافتتاح الأردن قنصليته، ارتفع إجمالي القنصليات بالإقليم إلى 19 قنصلية، 11 بالعيون و8 بالداخلة.

والدول التي افتتحت قنصليات لها في العيون هي كوت ديفوار وجزر القمر والغابون و"ساو تومي وبرنسيبي" وجمهورية إفريقيا الوسطى وبورندي وزامبيا وإسواتيني والإمارات والبحرين.

فيما افتتحت دول غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وهايتي قنصليات في الداخلة.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سابقاً عزمهما افتتاح قنصلية لها بالإقليم.

ويشهد إقليم الصحراء منذ 1975 نزاعاً بين المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحوّل النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسّعاً تحت سيادتها بينما تدعو "البوليساريو" لاستفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم‎.