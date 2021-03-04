سياسة
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"قلعة من الصلب".. لقطات جديدة لمناورات "الوطن الأزرق 2021" التركية
نشرت وزارة الدفاع التركية الخميس لقطات جديدة من مناورات "الوطن الأزرق 2021"، وأعلنت الوزارة أن المناورات التي انطلقت في بحري إيجة والمتوسط في 25 فبراير/شباط الماضي تتواصل بنجاح.
"قلعة من الصلب".. لقطات جديدة لمناورات "الوطن الأزرق 2021" التركية
لقطات جديدة لمناورات "الوطن الأزرق 2021" التركية / وزارة الدفاع التركية
4 مارس 2021

نشرت وزارة الدفاع التركية الخميس لقطات جديدة من مناورات "الوطن الأزرق 2021".

وأعلنت الوزارة عبر حسابها في تويتر أن المناورات التي انطلقت في بحري إيجة والمتوسط في 25 فبراير/شباط الماضي تتواصل بنجاح.

وقالت الوزارة: "قلعة من الصلب هي قواتنا البحرية، ضرباتها أقوى من البرق في بحارنا، البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر إيجة هي وطن أزرق لنا".

وانطلقت مناورات الوطن الأزرق2021 في 25 فبراير/شباط الماضي، ومن المقرر أن تتواصل حتى 7 مارس/آذار الجاري.

ويشارك في المناورات 82 سفينة حربية و27 طائرة و20 مروحية من مختلف القوات البحرية والجوية والبرية، منها مروحيات هجومية تابعة لقيادة القوات البرية ومقاتلات "F-16" و"F-4" تابعة للقوات الجوية.

وتهدف المناورات إلى تقييم جاهزية القيادات والوحدات والسفن التابعة للقوات البحرية، وتطوير القدرات المشتركة في العمليات والتكتيكات البحرية.

كما تهدف المناورات إلى زيادة الاستعداد القتالي بين القيادات في العمليات المشتركة واختبار قدرات الدعم المتبادل بينها.

وخلال المناورات جرى تنفيذ ضربات بحرية وجوية لمركبات غير مأهولة وعالية السرعة كأهداف من أجل خلق بيئة حرب حقيقية

مصدر:TRT عربي
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