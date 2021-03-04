سلم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة الخميس تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة للبلاد لرئاسة مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى، سلم تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية للسادة في هيئة رئاسة مجلس النواب".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي "التزاماً لخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، والإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد مجلس النواب جلسة منح الثقة في 8 مارس/آذار الجاري 2021 بمدينة سرت (شمال وسط)".

من جانبه أفاد الناطق باسم دبيبة، محمد محمودة، للأناضول، بأن رئيس الوزراء المكلف سلم التشكيلة الحكومية لرئاسة مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي دعا عقيلة صالح لعقد جلسة لمجلس النواب في 8 من الشهر الجاري بمدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ومنذ سنوات يشهد البرلمان الليبي انقساماً بين نوابه إذ يدعم نواب يجتمعون في العاصمة طرابلس (غرب) الحكومة الحالية المعترف بها دولياً، بينما يساند نواب آخرون يجتمعون في طبرق مليشيا خليفة حفتر التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة.

وضمن المساعي الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية جرت خلال الأشهر الماضية محاولات لتوحيد شقي مجلس النواب، إلا أنها لم تنجح حتى اليوم في تحقيق نتائج حقيقية على الأرض.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

على أن تمنح الثقة لتشكيلة الحكومة خلال 21 يوماً (منذ 5 فبراير/شباط)، وفي حال عدم التوافق سيجري تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار، وفق مخرجات الرعاية الأممية.