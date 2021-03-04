سياسة
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تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا تحطُّم المروحية العسكرية إلى 11 شهيداً
أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس ارتفاع عدد ضحايا تحطُّم المروحية العسكرية في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد إلى 11 شهيداً. وأوضحت الوزارة في بيان أن أحد العسكريين المصابين جراء الحادث استشهد في المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج.
تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا تحطُّم المروحية العسكرية إلى 11 شهيداً
تحطُّم مروحية عسكرية تركية في ولاية بنكول / AA
4 مارس 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس ارتفاع عدد ضحايا تحطُّم المروحية العسكرية في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد إلى 11 شهيداً.

وأوضحت الوزارة في بيان أن أحد العسكريين المصابين جراء الحادث استشهد في المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج.

وورد في نص البيان: "ارتفع عدد شهدائنا إلى 11، وندعو بالرحمة لشهدائنا الأبطال".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 10 جنود وإصابة 3 آخرين جراء حادث تحطُّم مروحية جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي إن مروحية من نوع Cougar تابعة للقوات البرية أقلعت في تمام الساعة 13:55 من ولاية بنكول.

وأوضحت الوزارة أن الاتصال بالمروحية انقطع في تمام الساعة 14:25. وأشارت الوزارة إلى تواصل عمليات البحث والإنقاذ بدعم من الطائرات المسيرة في مكان الحادث.

وعقب الحادث توجَّه وزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، إلى بتليس، لتفقُّد أحوال المصابين والاطلاع على سبب سقوط المروحية.

مصدر:TRT عربي
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