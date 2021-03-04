سياسة
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وصلت إلى "أبعاد وبائية".. الأمم المتحدة تحذر من تفشي كراهية المسلمين
قال المقرر الأممي المعني بحرية الدين والمعتقد إن العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية تستهدف المسلمين بشكل مفرط، محذراً من أن الكراهية ضدهم وصلت إلى "أبعاد وبائية".
وصلت إلى "أبعاد وبائية".. الأمم المتحدة تحذر من تفشي كراهية المسلمين
الأمم المتحدة تحذر من تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم / AA
4 مارس 2021

حذرت الأمم المتحدة من أن الكراهية ضد المسلمين وصلت إلى "أبعاد وبائية" عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، والأعمال الإرهابية المروعة ​​​​​​​المنفذة باسم الإسلام.

جاء ذلك على لسان المقرر الأممي المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد الخميس، في تقييمه لمعاداة الإسلام التي شهدت تصاعداً في السنوات الأخيرة في تقرير قدمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار شهيد إلى أن العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية "تستهدف المسلمين بشكل مفرط" وأن تدابير جديدة جرى اتخاذها ضد المسلمين بذريعة التطرف والتهديدات الأمنية.

وشدد على أن الخطابات المعادية للإسلام أججت التمييز والمعاداة والعنف ضد المسلمين، مضيفاً: "وهكذا برزت نتائج خطيرة مثل تقييد الحريات الدينية والمعتقد للمسلمين، وحرمانهم حقوق الإنسان".

وحذر من أن سياسات مكافحة الإرهاب ساهمت في استمرار "التمييز والعداوة والعنف" ضد الأفراد والمجتمعات المسلمة وجعلها قانونية وعادية.

وأوضح أن استطلاعات الرأي في أوروبا عامَي 2018 و2019 أظهرت أن 37% من السكان تشكلت لديهم نظرة سلبية تجاه المسلمين.

وبيّن شهيد أن المسلمين غالباً ما يجري استهدافهم في البلدان التي يعيشون فيها كأقلية بسبب "الخصائص الإسلامية" مثل "أسمائهم ولون بشرتهم والحجاب وغيرها من الملابس الدينية".

ودعا الدول لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة ضد المسلمين، وحظر أي كراهية دينية تحرض على العنف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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