سياسة
2 دقيقة قراءة
البطالة تناهز 29% بشمال إفريقيا و25% بالشرق الأوسط
كشف المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يضمان عدداً قياسياً للشباب المعوزين والأطفال ضحايا العنف الخطير في العالم.
البطالة تناهز 29% بشمال إفريقيا و25% بالشرق الأوسط
البطالة تناهز 29% في شمال إفريقيا و25% في الشرق الأوسط / AFP
4 مارس 2021

أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تيد شيبان أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يضمان عدداً قياسياً للشباب المعوزين والأطفال ضحايا العنف الخطير في العالم.

ورأى شيبان في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه "بعد 2011 تعرضت حياة الشباب ومستقبلهم للتهديد بسبب تزايد الصراعات وانخفاض أسعار النفط".

وقال: "يحتاج اليوم 38 مليون طفل ومراهق إلى مساعدات إنسانية في هذه المنطقة، وهو أكبر عدد في العالم. والأمر نفسه ينطبق على البطالة".

ويبلغ معدل البطالة 29% في شمال إفريقيا و25% في الشرق الأوسط. ونسبة البطالة أعلى في صفوف النساء وتبلغ 39 و41% على التوالي.

ويؤكد شيبان "بالنسبة إلى يونيسف، تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 50% من إجمالي مبالغ نداءات المساعدات الإنسانية، وهي زيادة كبيرة منذ 2011 بسبب التدهور الاقتصادي والسياسي".

وأكد شيبان أن "المنطقة تشهد منذ 2011 زيادة مطردة في العنف ضد الشباب".

وحسب المسؤول الأممي فإن نصف "الانتهاكات الجسيمة" البالغ عددها 28 ألفاً ضد الشباب المسجلة في العالم في 2019 وقعت في سبع دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضاعفت هذه الأرقام بين 2017 و2019، حسب أرقام الأمم المتحدة.

وتدرج منظمات الأمم المتحدة تحت ما يسمى "الانتهاكات الجسيمة" حوادث سقوط القُصّر جرحى أو قتلى وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القُصَّر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us