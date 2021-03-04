يتوالى افتتاح قنصليات في إقليم الصحراء حتى بلغ عددها 20 قنصلية، منها أربع قنصليات عربية.

وبافتتاح الأردن قنصلية عامة لها يصل مجموع القنصليات التي جرى افتتاحها بالإقليم إلى 20 قنصلية: 11 بالعيون و9 بالداخلة.

4 دول عربية

التحق الأردن الخميس بالدول الأخرى بعد أن افتتح قنصيلة عامة في مدينة العيون بإقليم الصحراء تأكيداً لتأييده سيادة المغرب على هذا الإقليم المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي إن افتتاح قنصلية بلده بالعيون "تأكيد للموقف الأردني الثابت بأننا كنا وسنبقى إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مشدداً على "العمل مع الأشقاء من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب".

وأعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من جهته عن "الاعتزاز بتوالي افتتاح القنصليات العامة للدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية"، موضحاً أن ذلك "تعبير واضح وصريح عن موقف دولي داعم لمغربية الصحراء، ولوجاهة الموقف المغربي إزاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل".

ويذكر أن جزر القمر أول دولة كان لها تمثيل دبلوماسي في إقليم الصحراء سنة 2019 وهو ما اعتبرته المغرب وقتها إنجازاً تاريخياً.

وافتتحت دولة الإمارات قنصليتها بمدينة العيون المغربية، في خطوة أشادت بها الرباط، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والسفير الإماراتي لدى الرباط العصري الظاهري.

وبعد أكثر من شهر التحقت بها دولة البحرين في نفس المدينة وبحضور وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني.

11 تمثيلية في العيون

إلى جانب الدول العربية المذكورة افتتحت عدة دول إفريقية تمثيليات رسمية لها في مدينة العيون وهي:

- كوت ديفوار: افتتحت قنصلية عامة في مدينة العيون في فبراير/شباط 2021 بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وعلي كوليبالي وزير الاندماج الإفريقي والإفواريين في الخارج.

- الغابون: افتتحت قنصليتها بالإقليم في يناير/كانون الثاني 2021 بحضور وزير الخارجية المغربي ونظيره الغابوني.

- جمهورية ساو تومي وبرنسبي: افتتحت قنصليتها العامة بمدينة العيون بحضور وزير الشؤون الخارجية والمغربي ونظيرته من جمهورية ساو تومي وبرنسبي السيدة إيلزا تيكسيرا دي باروس بينتو، في يناير/كانون الثاني 2020.

- جمهورية إفريقيا الوسطى: افتتحت قنصلية عامة لها بالمدينة في يناير/كانون الثاني 2021 بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بايبو تيمون.

- جمهورية بوروندي: افتتحت قنصلية عامة لها في المدينة في أواخر فبراير/شباط 2021 بحضور وزير خارجيتها إيزيكيال نيبيجيرا ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووفود من الدول الإفريقية التي لديها تمثيل دبلوماسي في مدينة العيون.

- جمهورية زامبيا: افتتحت قنصلية عامة لها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وترأس حفل افتتاح هذه القنصلية، وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الزامبية السيد شالوي لومبي.

- مملكة إيسواتيني: افتتحت قنصليتها العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربي ووزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمملكة إيسواتيني السيدة توليسيل إدلادلا.

9 تمثيليات بمدينة الداخلة

تعتبر مدينة الداخلة أحد أهم الحواضر في إقليم الصحراء إلى جانب مدينة العيون، وافتتحت فيها عدة دول تمثيليات رسمية وهي:

- جمهورية الكونغو الديمقراطية: افتتحت في ديسمبر/كانون الثاني 2020 قنصليتها بإقليم الصحراء بمدينة الداخلة تحديداً، بحضور كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الكونغولية ماري تومبا نزيزا"، وفق ذات البيان.

- غامبيا: افتتحت قنصليتها في مدينة الداخلة في يناير/كانون الثاني 2020 بحضور وزير خارجيتها مامادو تانغارا ونظيره المغربي.

- غينيا: افتتحت قنصليتها العامة في يناير/كانون الثاني 2020 بحضور وزير خارجيتها السيد مامادي توري ونظيره المغربي.

- جيبوتي: افتتحت قنصلية عامة لها بالداخلة في مارس/آذار 2020، بحضور سفيرها بالمغرب السيد إبراهيم بليه دو عله ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

- جمهورية ليبيريا: افتتحت قنصلية عامة لها في مارس/آذار 2020 بحضور وزير خارجيتها جبهزوهنجارم فندلي ونظيره المغربي.

- جمهورية بوركينا فاسو: افتتحت قنصلية عامة لها بالداخلة في أواخر فبراير/شباط 2021 بحضور وزير خارجيتها السيد ألفا باري ونظيره المغربي.

- جمهورية غينيا بيساو: افتتحت قنصلية عامة لها بالمدينة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بحضور وزيرة خارجيتها كارلا باربوزا ونظيرها المغربي.

- جمهورية غينيا الاستوائية: افتتحت قنصلية عامة لها في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بحضور وزير خارجيتها السيد سيميون أويونو إيسونو أنج ونظيره المغربي.

- هايتي: افتتحت قنصليتها العامة في ديسمبر/كانون الأول 2020 بحضور سفيرها بكندا السيد ويبير آرثوس ووزير الخارجية المغربي.

ويشهد إقليم الصحراء منذ 1975 نزاعاً بين المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحوّل النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسّعاً تحت سيادتها بينما تدعو "البوليساريو" لاستفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم‎.