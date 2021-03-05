أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أن رفع العقوبات عن إيران سيُسهم في استقرار المنطقة، وارتفاع عدد ضحايا تحطُّم المروحية العسكرية في تركيا إلى 11 شهيداً.

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أردوغان يؤكد أن رفع العقوبات عن إيران سيُسهم في استقرار المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أن رفع العقوبات من جانب واحد عن إيران والعودة إلى الاتفاق النووي سيُسهمان في استقرار المنطقة. [TRT عربي]

وبيّن أردوغان في قمة منظمة التعاون الاقتصادي المنعقدة عبر الفيديو كونفرنس أن تنفيذ تلك الخطوة ستكون له أهمية كبيرة، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على طهران. [TRT عربي]

واعتبر أن "رفع العقوبات أحادية الجانب عن إيران سيُسهم في ازدهار اقتصاد منطقتنا واستقراره"، مشيراً إلى أهمية عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة في الاتفاق النووي، وتحمّل الجميع التزاماتهم. [TRT عربي]

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا تحطُّم المروحية العسكرية إلى 11 شهيداً

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس ارتفاع عدد ضحايا تحطُّم المروحية العسكرية في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد إلى 11 شهيداً. [TRT عربي]

وأوضحت الوزارة في بيان أن أحد العسكريين المصابين جراء الحادث استشهد في المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج. [TRT عربي]

وورد في نص البيان: "ارتفع عدد شهدائنا إلى 11، وندعو بالرحمة لشهدائنا الأبطال". [TRT عربي]