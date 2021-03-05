ذكرت منظمة الرؤية العالمية "وورلد فيجن"، وشركة "فرونتير إيكونوميكس" لتطوير النتائج الاقتصادية ،أكبر شركة استشارات اقتصادية مستقلة في أوروبا، أن التكلفة الاقتصادية للنّزاع في سوريا بعد 10 سنوات، تقدّر بأكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي.

جاء ذلك وفق تقرير مشترك، صدر الخميس، بعنوان "ثمن باهظ للغاية: تكلفة الصراع على أطفال سوريا".

وأشار التقرير إلى أن "النتائج تشير إلى أن جيلاً كاملاً قد ضاع في هذا الصراع، والأطفال سيتحملون التكلفة من خلال فقدان التعليم والصحة، مما سيمنع الكثيرين من المساعدة في تعافي البلاد والنمو الاقتصادي بمجرد انتهاء الحرب".

وأضاف: "حتى إذا انتهت الحرب اليوم، فستستمر تكلفتها في التّراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار إضافي بقيمة العملة اليوم، وسيستمر ذلك حتى عام 2035".

وأردف: "إن النتائج الاقتصادية للتقرير مصحوبة باستطلاع أجرته منظمة الرؤية العالمية لما يقرب من 400 طفل وطفلة وشاب وشابة سوريين في سوريا ولبنان والأردن، تكشف عن الخسائر البشرية الهائلة للصراع".

ولفت التقرير إلى أن "الصراع في سوريا يعتبر من أكثر النزاعات دمويةً بالنسبة للأطفال والأكثر تدميراً، حيث يقلل من متوسط العمر المتوقع للأطفال بمقدار 13 عاماً".

وزاد: "كما جرى استخدام ما يقدر بنحو 82% من الأطفال الذين جندتهم الجهات المسلحة في أدوار قتالية مباشرة وكان 25% منهم دون سن 15 عاماً، وقُتل ما يقدر بنحو 55,000 طفل منذ بدء النزاع، بعضهم عن طريق الإعدام بإجراءات موجزة أو التعذيب".