سياسة
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الولايات المتحدة تؤكد تمسّكها بحل الأزمة اليمنية بعيداً عن الخيار العسكري
أكدت الولايات المتحدة تمسكها بحل الأزمة اليمنية، وحفظ أمن السعودية، وأنها ستعمل مع الأطراف المعنية لحل الأزمة الإنسانية هناك بعيداً عن الحلول العسكرية.
الولايات المتحدة تؤكد تمسّكها بحل الأزمة اليمنية بعيداً عن الخيار العسكري
ستسعى الولايات المتحدة لحل الأزمة الإنسانية في اليمن مع الأطراف المعنية  / AA
5 مارس 2021

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تمسكّها بحل الأزمة اليمنية بما يضمن أمن السعودية، لكنها شدّدت على عدم وجود حل عسكري.

جاء ذلك الخميس، في تصريحات لنيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وقال برايس إنّ واشنطن "لا ترى حلاً عسكرياً للأزمة في اليمن"، لكنها في المقابل متمسكة بحفظ أمن السعودية.

وأضاف أن واشنطن "ستعمل مع الأطراف المعنية في اليمن لحل الأزمة الإنسانية هناك".

وعلى صعيد آخر، شدّد برايس على أن قضية حقوق الإنسان في المنطقة العربية "تظل في صلب سياسة واشنطن الخارجية".

وتتماشى تصريحات برايس مع موقف واشنطن الرافض لجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنها في المقابل تصرّ على إبقاء علاقتها الاستراتيجية مع الرياض حرصاً على أمن واستقرار المنطقة.

والجمعة، نشرت الاستخبارات الأمريكية تقريراً خلصت فيه إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديداً للمملكة، وأيّد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".

وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من "قوة التدخل السريع"، باستثناء بن سلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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