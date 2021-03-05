قال البيت الأبيض إن كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أكدت، خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، معارضة الولايات المتحدة لأي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وجاءت المكالمة، وهي الأولى بين الاثنين منذ تولي هاريس والرئيس جو بايدن منصبيهما في يناير/ كانون الثاني، بعد يوم من قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها ستبدأ التحقيق مما أدى إلى رفض سريع من الجانبين.

وفي وقت سابق الخميس، حث الفلسطينيون المحكمة على المضي قدماً في التحقيق.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بياناً واصفاً التحقيق بأنه دفاع عن "الحقوق والحريات".

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا، التي سيحل محلها المدعي البريطاني كريم خان في 16 يونيو/ حزيران، قالت في ديسمبر/كانون الأول 2019 إن جرائم حرب ارتُكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحددت بنسودا استخدام إسرائيل للقوة الفتاكة وغير الفتاكة في مواجهة فلسطينيين يتظاهرون عند السياج الحدودي مع غزة بعد عام 2018 ضمن نقاط من المحتمل أن يركز عليها التحقيق.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما "لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين".

وأضاف البيان أن هاريس أكدت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".